Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gündemi değerlendiren Tatar "Bizim yegâne dayanağımız ve güvencemiz Türkiye'nin buraya verdiği destektir, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 1974'ten sonra olduğu gibi, barışı koruyabilmesi için buradaki varlığını sürdürebilmesidir, Türkiye'nin etkin ve fiilî garantörlüğünün devamıdır" ifadelerini kullandı.

“Kıbrıs'ta artık yeni siyaset ve anlayışı benimsiyoruz, o da iki ayrı egemen ve bağımsız devletin yan yana yaşayacağı ve iş birliğiyle bir çözümün olabileceğidir” diyen Tatar, doğrusunun da bu olduğunu, 60 yıldır yan yana yaşayan iki ayrı devleti ortadan kaldırarak, dayatma bir çözümle yeni bir ortaklık kurmanın mümkün olmadığını vurguladı.

Ersin Tatar: Güzelyurt bizimdir asla iade etmeyiz! KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar “Rum liderliği tarafından son günlerde yapılan açıklamalarda Güzelyurt’un iade edilmesi talep edilirken bu yönde çeşitli ülkeler nezdinde girişimlerde bulunulmaktadır. Tehdit ve baskılara boyun eğecek değiliz. Bir kez daha belirtiyorum ki Güzelyurt KKTC toprağıdır ve asla iade edilmeyecektir” ifadelerini kullandı.