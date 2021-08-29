Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da ailelerin Diyarbakır'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 727'nci gününde de sürüyor.

7 YIL ÖNCE KAÇIRILMIŞTI

7 yıl önce HDP Kağıthane binasına gittikten sonra, dağa kaçırıldığı ileri sürülen Yakup Edizer’in annesi Saliha Edizer, HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemini sürdürüyor.

“MÜSLÜMANLIĞIN NE OLDUĞUNU BİLMİYORSUNUZ”

Oğlunun HDP tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden anne Edizer, “İstanbul’dan geliyorum, oğlumu HDP il binasında kandırıp sonra kaçırıp götürdüler. Lise öğrencisiydi, ben Yakup’umu istiyorum oğlumu versinler. Biz onlar için çocuk doğurmadık, kendimiz için doğurduk. Bizim evlatlarımızı versinler, ciğerimizi parçaladılar, yeter artık. Canım yanıyor, hastalanıp yoğun bakımlara düşüyoruz. Sizde vicdan ve merhamet yok mu, gerçek Müslümanlığın ne olduğunu bilmiyorsunuz. Müslüman olsaydınız, bunca insanın kanını dökmezdiniz, bunca çocukları yanınızda barındırmazdınız. Artık yeter nereye kadar kan dökeceksiniz, sonunuz da geldi, bir an önce teslim olun çocuklarımızı da getirin artık yeter. Pis ve köpek PKK’lılar, siz büyükler oturup yiyorsunuz, çocukları da çatışmaya gönderiyorsunuz. Allah belanızı versin” dedi.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 712’nci gününde Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 712’nci gününe girdi.

HDP Muş il Eş Başkanı Nergiz gözaltına alındı Muş HDP İl Eş Başkanı Belma Nergiz'in, polis ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.

Kandil istiyor, HDP yolluyor HDP’li vekillerin lüks hayatına dikkat çeken baba Şevket Bingöl “Bizim çocukları dağdan gelip almadılar, HDP götürüp sattı, o parayla da kendi çocuklarını yurt dışında okutuyorlar” diye konuştu.