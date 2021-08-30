Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE

Mehmetçik, Kâbil Havalimanı ve çevresinde patlayan bombalar ve yaşanan çatışmalara rağmen herhangi bir hasar ve zayiat yaşanmadan bölgeden sağ salim tahliye edildi. Ateş çemberi Afganistan’dan 48 saatten az bir sürede tamamlanan tahliye operasyonu bir kez daha Türkiye’nin gücünü gösterdi. Tahliye operasyonun perde arkasında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Dışişleri Bakanlığının, Millî Savunma Bakanlığının ve MİT yetkililerin yoğun çabası ve Pakistan ile sıkı bir koordinasyon çalışması bulunuyor. İşte güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Afganistan’dan çıkışın perde arkası:

ANKARA’YA ANLIK BİLGİ AKIŞI

Beklenenden daha kısa bir sürede Taliban’ın Kâbil’i ele geçirmesinin ardından 15 Ağustos’ta ülkede kaos ortamı yaşanmaya başladı. Bunun üzerine Türkiye’nin Kâbil Büyükelçiliği ve güvenlik güçlerinden Afganistan’daki duruma ilişkin Ankara’ya anlık bilgi akışı sağlandı. Taliban’ın ilerleyişi, Türk askerinin durumu ve sahadaki duruma dair Ankara anbean bilgilendirildi. Süreci yakından takip eden Ankara ise risk analizlerinin ardından hemen harekete geçti. İzlenecek strateji ve planlar üzerine durum değerlendirilmesi yapıldı. Türk askerinin ve vatandaşlarının tahliye operasyonu da bu değerlendirmelerde önemli yer tuttu.

TALİBAN’LA ÜÇ BUÇUK SAATLİK GÖRÜŞME

Bu süreçte Afganistan’a komşu ülkeler ile muhtemel bir tahliye operasyonu için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüldü. Aynı zamanda Taliban yetkilileri ile de temas kuruldu. Tahliye operasyonundan günler önce Türkiye’nin Kâbil Büyükelçiliğinde Taliban ile yaklaşık 3 buçuk saat süren bir görüşme yapıldı. Görüşmede, Taliban’a Afganistan’da görev yapan Türk askerinin yanı sıra, Türk vatandaşlarının can güvenliği konusunda uyarılarda bulunuldu. Güvenlik konusunda endişelerin artması üzerine Ankara, Türk askerinin ülkeden tahliye edilmesinin en doğru seçenek olduğuna karar vererek düğmeye bastı. Artık görev Mehmetçiğin burnu bile kanamadan en kısa sürede yurda dönüşünü sağlamaktı.

Taliban sözcüsü: Türkiye'den halkımıza yardım etmesini istiyoruz Taliban'ın Katar'daki Siyasi Büro Sözcüsü Muhammed Naim Vardak, dünya kamuoyunda tartışmalara neden olan pek çok meseleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Vardak, yeniden yapılanma noktasında başta Türkiye olmak üzere tüm ülkelerden Afgan halkına ve Afganistan'a yardım etmelerini istediklerini açıkladı.

Afganistan’da bulunan yaklaşık 500 kadar Türk askerinin tahliyesi konusunda planlar hazırlandı. Dışişleri Bakanlığı, Millî Savuma Bakanlığı ve MİT’te yoğun bir mesai başladı. Tahliyelerin kaç seferde tamamlanacağı, hangi tip uçaklar kullanılacağı, zamanlaması, izlenecek rota, sahadaki gerçeklik, muhtemel risk ve tehlikeler en ince ayrıntısına kadar hesaplandı. Türk askerinin havalimanın içinde görev yapması tahliyenin icra edilmesini kolaylaştırırken, havaalanı ve çevresinde her türlü tehlike göz önüne alınmıştı. Canlı bomba, bomba yüklü araç, roket saldırısı ve sıcak çatışmalar da risk dâhilindeydi. Ayrıca, sadece Taliban değil, ülkedeki diğer radikal gruplar ve yabancı istihbarat elemanlarının sabotajları da göz önüne alındı ve hazırlık buna göre yapıldı.

HAZIRLIK 1 HAFTA ÖNCE BAŞLADI

Tahliye operasyonun hazırlıklarına bir hafta öncesinden başlanırken, Afganistan’ın sınır komşusu Pakistan ile de sürekli olarak kontak kuruldu. Pakistan’a Türk askerini taşıyacak uçakların İslamabad’a oradan da Ankara’ya uçacak şekilde rota planlandığı bildirildi. Pakistan Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı bu süreçte kolaylaştırıcı bir rol oynadı. Pakistan’da önceden 8 tahliye uçağının konuşlandırılmasına karar verildi. Havalimanındaki gerginliğe rağmen sorunsuz gerçekleştirilen tahliyelerde, 8 uçak ve 2 helikopter kullanıldı. Afganistan’dan tahliye edilen TSK kafilesini taşıyan uçaklar, planlanan süre içerisinde yurda iniş yaptı. 48 saatten az bir sürede tamamlanan tahliye operasyonu ile Afganistan’daki son Mehmetçik de sağ salim bir şekilde ülkeye dönmüş oldu.

Taliban sözcüsü: Kadın sağlık çalışanları işlerine dönsün Taliban Sözcülerinden Zabihullah Mücahid, Sağlık Bakanlığına bağlı kadın sağlık personelinin görevlerine devam etmeye çağırıldığını açıkladı.

Taliban'dan Türk yatırımcıya ödeme garantisi DEİK Türkiye-Afganistan İş Konseyi Başkanı Süleyman Ciliv, Taliban’ın Türk yatırımcılara güvenlik ve ödeme sözü verdiğini belirterek “Çin’den 30 milyar dolarlık bir fon alacaklar. Ülkenin refah düzeyi artacak. Afganistan yalnızca Kâbil Havalimanından ibaret değil. Yatırım konusunda Türkiye’ye başka bakıyorlar” dedi