Türkiye Gazetesi

Yirmi senelik işgalin ardından Afganistan’ı terk eden ABD’nin Suriye’den de çekilme ihtimali, terör örgütü YPG/PKK’yı paniğe sevk etti. Aynı sonun yaşanmaması için Washington ile temas hâlinde olan YPG/PKK elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin, ABD Başkanı Joe Biden’ın, Afganistan örneğinin aksine kendilerini terk etmeyeceği sözünü verdiğini iddia etti. The Times gazetesine konuşan teröristbaşı "Dürüst olmak gerekirse ABD’nin Afganistan’dan çekilmesinden sonra insanlar korktu. Aynı durumla karşılaşacaklarından korktular” ifadelerini kullandı. Biden yönetiminin buna hızlı cevap verdiğini ve elçiler gönderdiğini öne süren teröristbaşı “Buranın Afganistan olmadığı konusunda bize güvence verdiler. Politikanın tamamen farklı olduğunu söylediler" dedi.

ABD DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI DA TERÖRİSTBAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Haberde, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Frank McKenzie’nin bölgeye gönderildiği, ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı Joey Hood’un da teröristbaşıyla görüştüğü belirtildi. PKK elebaşı Öcalan’ın fotoğraflarının YPG/SDG’nin birçok ofisinde görüldüğüne işaret edilen haberde “Bu, ABD ve İngiltere’yi zor durumda bıraktı çünkü PKK her iki ülkenin listeye aldığı bir terör örgütü olmaya devam ediyor” değerlendirmesinde bulunuldu.

Erdoğan: ABD terör örgütlerine yardım ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, CBS televizyonu ile röportaj yaptı. Erdoğan, "Biz de ABD de NATO müttefikleriyiz, terör örgütlerine böyle yardım ediliyorsa bu bizi üzer ve bunu söyleriz" dedi.

Bakan Soylu açıkladı: Türkiye'deki terörist sayısı 189'a düştü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin terörle mücadelede büyük mesafe katettiğini belirterek, bugün ülkedeki terörist sayısının 189'a indiğini açıkladı. Soylu, "Biz bugün terör örgütlerine adım attırmıyoruz, adım da attırmayacağız" dedi.

Yavuz Ağıralioğlu: Terörün gölgesinde siyaset gayrimeşrudur Kürtlerin en büyük probleminin PKK olduğunu söyleyen Ağıralioğlu “HDP’nin sorumlulukları var. PKK’yı, İmralı’yı çözüm olarak göstermek, kendilerine oy verenler dâhil herkese kötülüktür” dedi.