Türkiye Gazetesi

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyeleri tarafından, 2012'de düzenlenen Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu (JATEK/JANA) sorularının ele geçirilerek örgüt mensuplarına dağıtılmasının uzman raporları ve etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin itirafları sonucu tespit edilmesinin ardından çalışma başlattı.

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kimlikleri tespit edilen 12 şüphelinin yakalanması amacıyla Ankara merkezli 9 ilde sabah erken saatlerde başlatılan eş zamanlı operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı. Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Ankara merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 11 kişi gözaltına alındı 2012'de düzenlenen Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu sorularını FETÖ üyelerine dağıttığı tespit edilen 12 şüpheliden 11'i, 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.

Deniz altından Yunanistan’a kaçan FETÖ üyeleri yakalandı! Aydın’ın Kuşadası ilçesinde su altı scooter ile Yunanistan’ın Sisam adasına geçerken Yunan unsurları tarafından fark edilen ve Türk karasularına geri itilen FETÖ/PYD silahlı terör örgütü üyesine mensup 3 kişi yakalandı.

3 ilde FETÖ operasyonu: 5 şüpheli yakalandı Manisa merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.