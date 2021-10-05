Türkiye Gazetesi

Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu, aralarında Çevik Bir’in de bulunduğu 7 eski generalin cezaevinde kalmalarının sağlık durumları açısından uygun olup olmadığının tespitine ilişkin ilgili savcılıktan istenen raporu hazırladı. Raporda, eski generallerin cezaevinde kalmalarına engel fiziki ve psikolojik hastalıkları olmadığı belirtildi.

Öte yandan yedi isim arasında henüz ATK’ya sevki yapılmayan Çetin Doğan’ın bulunmadığı öğrenildi.

28 Şubat davasındaki müebbet hapis cezası hükmünün kesinleşmesinin ardından konulduğu İzmir’deki cezaevinde rahatsızlanması sonucu aralıklarla hastanede tedavi altına alınan Çevik Bir, 28 Eylül’de İzmir Yeşilyurt Devlet Hastanesinden Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

'28 Şubat'çılar rapor peşinde 28 Şubat’ın muktedirlerinden Çetin Doğan'ın hastaneye kaldırılmasının ardından Çevik Bir de sağlık durumunun kontrolü için İstanbul Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

28 Şubat generallerinin rütbeleri söküldü Genelkurmay Personel Başkanlığı, 28 Şubat davasında hüküm giyen 13 emekli generalin rütbelerinin sökülmesine ilişkin idari işlemin yapıldığını mahkemeye bildirdi.