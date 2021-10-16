Türkiye Gazetesi

Eski ve küçük kapasiteli öğrenci yurtlarını yenileyerek yeni yurtlar yapmaya devam eden KYK, bu kapsamda Ankara’nın Mamak ilçesindeki Atatürk Öğrenci Yurdu yıkıldı. 60 senedir öğrencilere hizmet veren Atatürk Öğrenci Yurdu yıkılarak yerine çok kısa bir süre içerisinde modern ve günümüz ihtiyaçlarını karşılayan yeni yurt yapıldı.

3 BİN 784 KIZ ÖĞRENCİYE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

840 kapasiteye sahip olan Atatürk Öğrenci Yurdu yenilenen haliyle 3 bin 784 kız öğrenciye ev sahipliği yapacak. Beş bloktan oluşan yurtta dörder kişilik odalar yer alırken özel banyo ve tuvaletin yanı sıra çalışma odaları da bulunuyor. Çamaşırhane, yemekhane, konferans salonu, çok amaçlı salon, valiz depoları, mescittin de yer aldığı yurtta öğrencilerin boş vakitlerini değerlendireceği spor sahaları için de son hazırlıklar tamamlanıyor.

ENGELLİ ÖĞRENCİLER DE UNUTULMADI

Atatürk Kız Öğrenci Yurdu'nda engelli öğrencilerde unutulmadı. 3 blokta 72 yatak kapasitesi ile engelli öğrencilerin yaşam standartlarını en üst düzeyde tutmak için özen gösterilecek.

Çorum’da 27 kişi KYK yurdunda karantinaya alındı Çorum’da koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında izolasyon kurallarını ihlal eden 27 kişi KYK yurdunda karantinaya alındı.