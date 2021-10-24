Türkiye Gazetesi

Teröre yurt içinde ve yurt dışında kaçacak delik bırakılmıyor. Yapılan başarılı operasyon ve denetlemelerle, teröristler kıskıvrak yakalanıyor. Bu kapsamda hakkında kesinleşmiş hafis cezası bulunan kadın terörist İzmir'de yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan terörist, cezasını çekmek üzere cezaevine gönderildi.

ARAÇ KULLANIRKEN YAKALANDI

Olay, dün ilçede bulunan Zafer Caddesi üzerinde meydana geldi. Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslar üzerinde yaptıkları çalışmalar neticesinde cadde üzerinde M.A. (59) isimli kadının kullanmış olduğunu tespit ettikleri aracı durdurdu. Durdurulan araçta yakalanan ve hakkında silahlı terör örgütü PKK üyesi olmaktan 8 yıl kesilmiş hapis cezası bulunan M.A. ekipler tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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