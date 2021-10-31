Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), teröre geçit vermiyor. Yapılan baaşrılı operasyonalrla, terörsitlerin inleri başlarına yıkılıyor. Bu kapsamda Suriye'nin kuzeyindegerçekleştirilen operasyon sonrası açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 5 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

BARIŞ PINARI BÖLGESİNDE 2, ZEYTİN DALI BÖLGESİNDE 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 2, Zeytin Dalı bölgesinde bir olmak üzere saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde olduğu gibi Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere yönelik operasyonların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde 2, Zeytin Dalı bölgesinde bir olmak üzere saldırı hazırlığındaki toplam 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB açıkladı: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde 3, Barış Pınarı bölgesinde ise 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.