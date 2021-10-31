Türkiye Gazetesi

Girit adasının doğusunda 29 Ekim sabahı bir gemi makine arızası sebebiyle sürüklendi. Ticari gemi, Yunan yetkililerden yardım istedi. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları ise içerisinde yaklaşık 400 sığınmacı olan Türkiye karasularına doğru itti. Ölüme terk edilen mültecilerin imdadına yine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yetişti. Ekipler, gemiyi, Bodrum yakınlarındaki İstanköy adasına intikal ettirdi.

İKİ BOT EGE'DE HAZIR BEKLİYOR

Konuyla ilgili açıklama yapan Komutanlık "Yunanistan makamları, geminin Türk bayraklı olduğunu iddia ederek almamızı istedi. Ancak gemi Kamerun bayraklıydı. Uluslararası hukuk kuralları kapsamında, denizde yardıma ihtiyacı olan herkese bayrak tabiiyeti gözetmeksizin en kısa sürede gerekli İnsani yardımı yaparız. Kurtarılan mültecilerin de sağlık durumu iyi" ifadelerini kullandı. açıklamada, Yunanistan'ın bir geri itme durumuna karşı bölgede, iki Türk sahil güvenlik botu ve bir mobil radarın görevlendirildiği de bildirildi.

40 göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı Muğla’nın Bodrum ilçesinde 2 ayrı olayda toplam 40 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince karaya çıkartıldı.

Yunanistan'ın ölüme ittiği 112 göçmeni Türk sahil Güvenliği kurtardı Çeşme ve Kuşadası açıklarında, Yunanistan tarafından Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen 112 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldı.

Yunan medyası, Türk SİHA'sının başarısını kıskandı Ukrayna ordusunun, ayrılıkçıların kontrolündeki Donbass'ta sınırı geçmeden Rus hava savunma sistemini Bayraktar TB2 ile vurması, Yunanistan’ı endişelendirdi.