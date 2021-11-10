Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Tezkere, oy çokluğuyla kabul edildi. Böylelikle Mehmetçiğin "gardaş" ülkedeki varlığı bir yıl daha sürecek.
İnce'den CHP'ye tezkere tepkisi: Sizin kafanız karışık Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce muhalefete tepki gösterdi. İnce Tokat'ta yaptığı açıklamada; 'Muhalefet, bir gün tezkereye 'evet' diyor. Öbür gün 'hayır' diyor. Bir gün tezkereye 'hayır' dediğinde, öbür gün Kandil'i bombalıyor. Kafası karışık bir muhalefet var.' dedi.
Azerbaycan tezkeresi TBMM'de Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulduğu öğrenildi.
Hamza Dağ'dan tezkere tepkisi: Bu ittifak değil, CHP’nin HDP’ye iltihakıdır AK Partili Hamza Dağ, "CHP, HDP’ye vagon olmuştur ve ‘hayır’ oyuyla askıda CHP kampanyası başlamıştır. Bu olay tarihlerine kara bir leke olarak geçecek" dedi.