Türkiye Gazetesi

Sedat Peker'in elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava sürüyor. Bu davada mağur olduğunu belirten Emrah Sarıtaş, avukatı Hakan Tunçkol ile birlikte Anadolu Adalet Sarayına geldi. Sarıtaş, davanın görüldüğü 16. Ağır Ceza Mahkemesine Sedat Peker, eşi Özge Peker ile bazı sanıkların mal varlığına tedbir konulması ve mal varlıklarının müsadere edilmesi için hazırladıkları dilekçeyi sundu.

"BİRİNCİ DERECE AKRABALARININ DA MAL VARLIKLARINA EL KONULSUN"

Peker ile eşinin alt ve üst soy dökümlerinin istendiği belirtilen dilekçede, bu şahısların birinci derecede akrabalarının gayrimenkul, hisse senedi ve nakit gibi varlıklarının tespit edilmesi talep edildi. Dilekçede "Söz konusu davada suçlamalar ve gerçekleşen zararın, müvekkilin mal varlığına yönelik olması, hukuki süreçte müvekkilin uğradığı zararın karşılanabilmesi ve menfaatlerinin korunması amacıyla isimleri geçen sanıkların suç konusu elde ettiği mal varlıklarının kaçırılmaması ve üçüncü kişilere devredilmemesi için ivedilikle tespit edilerek tedbir konulup, müsadere edilmesini saygıyla arz ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca dilekçede, Fikret Aydın ve eşi, Abdullah Süngü ve eşi, Eser Sarıtaş ile babası Erol Sarıtaş'ın da mal varlıklarına tedbir konulması istendi.

Soylu’dan Sedat Peker hakkında suç duyurusu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak, organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak suçundan aranırken BAE’de olduğu ortaya çıkan firari Sedat Peker’in yönelttiği iddialar ile ilgili araştırma yapılmasını istedi.

Sedat Peker operasyonunda gözaltına alınanlardan 10’u tutuklandı İstanbul polisi tarafından Sedat Peker grubuna yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 49 şüpheliden 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sedat Peker grubuna yapılan operasyonunda ele geçirilenler sergilendi İstanbul polisi tarafından geçtiğimiz günlerde Sedat Peker ve grubuna yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 52 şüphelinin emniyetteki sorguları sürerken, baskınlarda ele geçen silah ve mühimmatlar ile kılıçların sergisi yapıldı.