Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    81 ilde 'Çember-11' operasyonu: 5 günde 3 bin 209 firari yakalandı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Yurt genelinde son 5 gündür 'aranan şahıslara yönelik' devam eden 'Çember-11' operasyonlarında arama kaydı bulunan 3 bin 209 firari yakalandı.

    81 ilde &#039;Çember-11&#039; operasyonu: 5 günde 3 bin 209 firari yakalandı
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye genelinde firari suçlulara yönelik 'Çember-11' operasyonu düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarını "Aziz milletimin bilmesini isterim ki; firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz" sözleriyle paylaştı.

    Sosyal medya platformu X'ten paylaşım yapan Yerlikaya, 81 ilde son 5 gündür 'Aranan Şahıslara Yönelik' devam eden operasyonlarda arama kaydı bulunan 3 bin 209 firarinin yakalandığını açıkladı.

    10 YIL VE ÜZERİ ARANAN 8 ŞAHIS YAKALANDI

    Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

    0-5 yıldır aranmakta olan 3 bin 187 şahıs, 5-10 yıldır aranmakta olan 14 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 8 şahıs Çember-11 operasyonlarıyla yakalandı.

    Hırsızlıktan 200 şahıs, dolandırıcılıktan 163 şahıs, yağmadan 105 şahıs, adam öldürmeden 39 şahıs, cinsel suçlardan 39 şahıs, narkotik suçlarından 567 şahıs, terörden 74 şahıs, KOM (Kaçakçılık, Organize) 389 şahıs olmak üzere ve diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 3 bin 209 şahıs 'Çember-11' operasyonlarında yakalandı.

    "ADALETE BİR BİR TESLİM EDECEĞİZ"

    İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik olarak gerçekleştin operasyonlarda bu şahıslar; yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi.

    Operasyonları yöneten Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan Polislerimizi, Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Arananları yakalayıp adalete bir bir teslim edeceğiz."

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Ali YerlikayaOperasyon
    Haberler > Gündem > 81 ilde 'Çember-11' operasyonu: 5 günde 3 bin 209 firari yakalandı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    13 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartılacak - Gündem13 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartılacakRTÜK'teki boş koltuk İYİ Parti Grubu'ndan Ahmet Can Buğday'ın oldu - GündemBoş koltuk İYİ Parti Grubu'ndan Ahmet Can Buğday'ın olduLodos İstanbul'u vurdu, BUDO ve bazı vapur seferleri iptal edildi - Gündemİstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeliMavi Vatan için dört dörtlük destek! MİLGEM Projesi adım adım hayata geçiyor - GündemMavi Vatan için dört dörtlük destekIrak'ın kuzeyindeki eylemden detaylar: O gece birçok üsse eş zamanlı saldırıldı - GündemBirçok üssümüze eş zamanlı saldırı14 günlük gurur seyahati! ve Türk bayrağı uzayda - Gündemve Türk bayrağı uzaydaCumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de - GündemCumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'deTürkiye tarihi anları yurdun dört bir yanında canlı izledi - GündemTürkiye'nin gurur günü!İlk Türk astronotu Alper Gezeravcı'nın yolculuğu başladı! Devlet erkanından ilk mesajlar geldi - GündemErdoğan'dan 'uzay yolculuğu' mesajıAdıyaman'da korkutan deprem! - GündemAdıyaman'da korkutan deprem!
    Sonraki Haber Yükleniyor...