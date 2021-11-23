Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) 89. Genel Kurul Toplantısı'na videolu mesaj gönderdi. Erdoğan, mesajında Türkiye’nin INTERPOL’e her türlü destek verdiğini belirterek, adi suçlar konusundaki iş birliğinin terörle mücadelede de sergilenmesini beklediklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bilhassa FETÖ’cu firarilerle bölücü örgüt elebaşlarının ülkemize iadesi hususunda güçlü dayanışma bekliyoruz” diyerek INTERPOL’e sitem etti.

"YANLIŞ ANLAŞILMALAR OLDU"

Erdoğan’ın bu sözlerine karşılık toplantıya katılan Interpol Genel Sekreteri Jürgen Stock’tan açıklama geldi. Stock, kendisine sorulan "Kırmızı bültenin arka planının siyasi olduğuna nasıl karar veriyorsunuz, Türkiye'den çok sayıda kırmızı bülten talebi aldınız ve tarafınızdan reddedildi. Bir anlaşma bekliyor musunuz?" sorusuna "Türkiye ile bazı kırmızı bültenlerin kategorilerinin düzenlenmesi konusunda bazı yanlış anlaşılmalarımız ve anlaşmazlıklarımız oldu" cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Interpol'e çağrı: Dayanışma bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan Interpol 89. Genel Kurulu'na gönderdiği video mesajında, "DEAŞ'a karşı göğüs göğüse mücadele eden ve bu örgütü hezimete uğratan tek ülkeyiz" dedi. Erdoğan, adli suçlar konusundaki iş birliğinin terörle mücadelede de sergilenmesini beklediğini belirterek, özellikle FETÖ'cü firariler ile bölücü örgüt elebaşlarının iadesi hususunda dayanışma beklediklerini belirtti.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan şahıs Kıbrıs’ta yakalandı Ağrı’da 2017 yılında 21 kişiyi öldürdükten sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’inde olduğu belirlenen ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan şahıs yakalandı.