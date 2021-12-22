Türkiye Gazetesi

Türkiye Haber Kameramanları Derneğince düzenlenen 25. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması’nın ödül gecesi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un katılımı ile İletişim Başkanlığı binasında düzenlendi. Fahrettin Altun burada yaptığı konuşmasında, basın mensuplarının çalışma şartlarının iyileştirilmesi, meslek hayatlarının kolaylaştırılması, mesleki gelişimlerine katkı sunulması ve mesleklerini icra ederken karşılaştıkları güçlüklerin ortadan kaldırılması doğrultusunda birçok faaliyet ve proje gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Altun, haber kameramanlığının, gazetecilik mesleğinde hayati bir yere sahip olduğunun altını çizerek, “Haber kameramanları ülkenin ve dünyanın dört bir yanında meydana gelen olayları, gelişmeleri yerinde görüntüleyerek ve bu görüntülerin kamuoyuna ulaşmasını temin ederek bir nevi insanların uzaklardaki gözü oluyorlar. Üstelik bu çalışmaların ağır cihazları ve ekipmanları taşımanın ve kullanmanın fiziksel zorluklarına rağmen gerçekleştirilmesi ayrıca takdire şayan bir durumdur” dedi.

Gazeteci Muharrem Sarıkaya'dan İHA muhabirine küstah saldırı

ALTUN, İHA MUHABİRİ AHMET DEMİR'İN UĞRADIĞI SALDIRIYI KINADI

Haber kameramanlarının savaş, doğal afet ve toplumsal olaylar gibi gelişmeleri takip ederken oldukça zor şartlar altında görevlerini yerine getirdiğini hatırlatan Altun, “Ancak, vatandaşlarımızın haber alma haklarını kullanabilmeleri için çaba gösteren basın emekçilerine dönem dönem fiziksel veya psikolojik şiddet uygulandığına büyük bir üzüntüyle şahitlik ediyoruz. Bunun son örneğini, geçtiğimiz günlerde bir canlı yayın sırasında Ahmet Demir isimli basın emekçisi kardeşimizin uğradığı fiziksel saldırıda gördük. Üstelik bu vahim olayın medya sektöründen başka bir isim tarafından gerçekleştirilmiş olması üzüntümüzü katlamıştır. Ben Ahmet kardeşimizi arayıp geçmiş olsun dileklerimi iletmiştim. Bir kez daha saldırıyı en sert şekilde kınıyor, huzurlarınızda Ahmet kardeşimize tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” diye konuştu.

“BÜTÜN ALANLARDA ÇOK BOYUTLU SALDIRILARLA KARŞILAŞIYORUZ”

Fahrettin Altun konuşmasını “Türkiye bu dönemin beraberinde getirdiği tehditlerine belki de en fazla maruz kalan ülkelerdendir. Siyasetten ekonomiye ve medyaya kadar bütün alanlarda çok boyutlu saldırıyla karşı karşıyadır. Tüm bu saldırılara rağmen, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güvenlikten dış politikaya, ulaşımdan eğitime her alanda yaptığımız büyük atılımlarla yolumuza, hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz. Böyle bir dönemde siyasiler kadar, yöneticiler kadar basın mensuplarının da hakikatin savunucusu olması büyük bir önem arz ediyor.” sözleri ile sonlandırdı.



Sarıkaya'nın tokat attığı İHA kameramanı Ahmet Demir: 4 gündür sadece 3 saat uyuyabildim Yaşanan çirkin saldırıyı gazetemize anlatan Ahmet Demir, "Bu şoku atlatırım ancak en küçük bir stres anında şekeri yükselen yaşlı annem yediğim tokadı gördüğünde fenalaştı. Bu duruma her şeyden daha çok üzüldüm" dedi.



İHA muhabirine çirkin saldırıda bulunmuştu! Muharrem Sarıkaya kovuldu İhlas Haber Ajansı muhabiri Ahmet Demir'e canlı yayında saldıran Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya kovuldu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in konuk olduğu yayında İHA muhabirine tokat attığı görüntülere her kesimden gelen tepkiler üzerine Sarıkaya ile HaberTürk yollarını ayırdı.