Türkiye Gazetesi

Gaziantep'te pitbulların hastanelik ettiği minik Asiye soruşturmasında tutuklananların sayısı 5'e yükseldi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, pitbull cinsi 2 köpeğin, site çalışanının çocuğunu baş ve boğaz bölgesinden hayati tehlike oluşturacak şekilde yaralaması nedeniyle başlatılan soruşturma titizlikle sürüyor.

Bu kapsamda, daha önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Mustafa E. ile Süheyla K, yeni deliller kapsamında tekrar gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "nitelikli kasten yaralama" suçundan tutuklandı.



NE OLMUŞTU?

Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde, 22 Aralık'ta 2 "pitbull"un saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklanmıştı.





Pitbulların yaraladığı Asiye'nin son durumunu doktoru açıkladı Gaziantep'te iki pitbullun saldırısı sonucu ağır yaralanan minik Asiye'nin doku naklini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan küçük kızın son durumuna ilişkin açıklama yaptı. Asiye'yi uyandırdıklarını aktaran Özkan, "Bugün yarın inşallah toparlar" diye konuştu.



Pitbulların saldırısına uğrayan Asiye'nin ailesine dava açıldı! Gaziantep’te pitbull cinsi iki köpek tarafından saldırıya uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş’in ailesine SOHAYKO Derneği tarafından dava açıldı. Küçük Asiye’nin köpeklerin yanında neden tek başına olduğunu soran dernek köpeklerin birileri tarafından kışkırtıldığını iddia etti.



Pitbulların saldırısına uğrayan minik Asiye'nin doku nakli tamamlandı Gaziantep'te, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralandıktan sonra Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesine getirilen 4 yaşındaki Asiye Ateş'in doku nakli ameliyatı tamamlandığı bildirildi. Yaklaşık 3 saat süren ameliyatın ardından Asiye'nin doktoru Prof. Dr. Ömer Özkan, "Operasyon gayet güzel geçti. Hastanın genel durumu iyi. Asiye'nin sağlığına kavuşması 1 yılı bulabilir." dedi.



Asiye o köpeklerle böyle oynamış! Pitbull dehşetinde yeni görüntüler Asiye'nin yaşadığı dehşetin birkaç dakika öncesine ait görüntülere ulaştık. Küçük kızın köpeklerle daha önce oyun oynadığı, sarmaş dolaş olduğu fotoğraflar ortaya çıktı. Dehşet günü de Asiye, beraberinde bir yetişkin ve tasmasız iki Pitbull ile sitede yürüyor. Köpekler bir anda çıldırıp saldırıyor. Kız, saniyeler içinde kan revan içinde kalıyor.