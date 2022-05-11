Türkiye Gazetesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hem çevre hem de deniz kirliğinde çalışmalarına hız kesmeden devam ederken kirliliğe neden olanlara ise acımıyor ve rekor paraz cezaları kesiyor. Bakanlık geçtiğimiz yıl 81 ilde, 56 bin 211 rakamıyla rekor sayıda çevre denetimi yaptı. Hava, su ve toprak başta olmak üzere doğayı kirleten 3 bin 941 tesise toplamda 350 milyon 228 bin 270 lira idari para cezası uygulayan Bakanlık 406 işletmeyi de faaliyetten menetti.

Bakanlığı tarafından 2006 yılında Belediye Başkanlığına yapılan yetki devrine istinaden İzmit Körfezi'nde gemilerden kaynaklanabilecek deniz kirliliklerine yönelik denetimler sürüyor. Denetimlerde bir rekor para cezasıda İzmit Körfezi'i kirleten geminin yıkanışına kesildi.

Kontrol teknesiyle gerçekleştirilen denetimde, İzmit Demir Yeri mevkisinde bulunan "Malta" bandıralı "FATİH" isimli kuru yük gemisinin güvertesinin yıkandığı sırada atık suların güverteden denize deşarj edildiği belirlendi.

KİRLİLEĞE NEDEN OLAN GEMİYE 2 MİLYON LİRA CEZA

İzmit Körfezi'ne evsel atık su dökerek kirlettiği tespit edilen gemiye, 2 milyon 447 bin 568 lira ceza kesildi. Deniz kirliliğine sebebiyet veren gemiden numuneler alınarak, yetkili laboratuvara gönderildi.

İzmit Körfezi'nde müsilaj etkisini kaybetti Marmara Denizi'nde müsilajla mücadele sürüyor. Yapılan çalışmalar neticesinde İzmit Körfezi’nde deniz salyası etkisini kaybetti.

Denizin altına oksijen verecek cihaz İzmit Körfezi’ne bırakıldı Deniz salyası ile mücadele kapsamında Marmara Denizi’ne oksijen verecek olan 5 cihazdan 4’ü İzmit Körfezi’nde 1’i Pendik açıklarında faaliyete geçti. Cihazlardan birisini Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmit Körfezi’nde denize bıraktı.

İzmit Körfezi yeniden deniz salyası içinde! İzmit Körfezi'nde deniz altına çekilen ve büyük bir kısmı temizlenen deniz salyası tekrar yüzeye çıkarak tüm kıyıya yayıldı.