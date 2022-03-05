Türkiye Gazetesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, deniz uçağıyla rutin denetimler yaptı. Başiskele ilçesindeki limanda bir kuru yük gemisinin yakıt alımı esnasında denizi kirlettiği tespit edildi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri bölgeye ulaşarak liman yetkilileriyle yakıtın denize daha fazla akmasını engelleyecek tedbirler aldı.

Ekipleri tarafından "Çevre Kanunu" çerçevesinde "Vanuatu" bayraklı gemiye 1 milyon 624 bin 713 lira ceza kesildi.

Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'ni temiz tutmak amacıyla 2007 yılından bu yana deniz uçağıyla havadan, denetleme ekipleriyle de denizden denetimlerini sürdürüyor. İzmit Körfezi'ni kirleten gemilere ağır para cezaları ve kanunlar çerçevesinde gerekli yaptırımlar uygulanıyor.

Marmara'da müsilaj var mı? Bakan Kurum açıkladı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Marmara’da yapmış olduğumuz bilimsel araştırmalar, çalışmalar neticesinde, Marmara Denizi’nin yüzeyinde de dibinde de şu an için müsilaj yoktur" dedi.

İstanbul'da müsilaj kabusu yeniden baş gösterdi! Geçen yıl Marmara Denizi'ni kaplayan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın uzun uğraşları sonucu temizlenebilen müsilaj Maltepe sahilinde yeniden ortaya çıktı.

Denizin dibi müsilaja yeniliyor Denizin dibine inen müsilajın çok sayıda mercanı, süngerler de dâhil bentik canlıları öldürdüğünü söyleyen Doç. Dr. Nur Eda Topçu “Tedbir alınmalı” dedi.