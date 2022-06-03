Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yunanistan yola gelmeyecek. Artık bu ülke ile ikili görüşme yapmayacağız" açıklamasının ardından iki ülke arasındaki diyalog mekanizmaları devre dışı bırakıldı.

Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey anlaşmasının bozulduğunu Erdoğan açıklarken, edinilen bilgiye göre, Atina ile iki mekanizma daha devre dışı bırakıldı. Bunlardan ilki Türk ve Yunan savunma bakanlıklarından heyetlerin katıldığı ‘Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı’ olduğu öğrenildi. Türkiye ile Yunanistan’dan diplomatların yer aldığı, son olarak 64’üncü turu Şubat ayında Atina’da yapılan istişari görüşmeler de rafa kaldırıldı.

Ankara’nın sabrını taşıran ve ilişkileri kopma noktasına getiren Yunanistan’ın, Türkiye karşıtı 11 kışkırtıcı adımı şunlar:

*Yunan Başbakan Kiriakos Miçotakis’in Türkiye’yi üçüncü ülkelere şikâyet etmesi

*Göçmelere uyguladığı insanlık dışı muamele ve göçmenleri Türkiye’ye itmesi

*Doğu Akdeniz’deki maksimalist tutumu

*Ege’deki adaları silahlandırması ve asker çıkarması

*Lozan ve Paris Antlaşmalarını ihlal etmesi

*16 haritayla,Türkiye’ye karşı uluslararası kampanya başlatması

*Batı Trakya Türklerine baskı

*Türk hava sahasını ihlal

*Ege ve Akdeniz’de NAVTEX ilanları

*Ülkeyi ABD üstleriyle donatması

*Ege’de kara sularını 12 mile çıkarma ısrarı

Yunanistan’dan diplomatlara lobicilik görevi: Türkiye karşıtı 16 farklı haritayla propaganda Yunanistan, yurtdışındaki temsilciliklerine Türkiye karşıtı 16 farklı harita göndererek, diplomatlarına lobicilik görevi verdi.

Yunanistan'ın Türkiye endişesi bitmiyor! Miçotakis, bu defa da AB'ye şikayet etti Uluslarası platformlarda Türkiye’yi şikayet etmekten çekinmeyen Yunanistan bu defa da AB’de Türkiye lobisi yaptı. AB Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'ya giden Miçotakis, yine Türkiye'yi suçlamaya kalktı.