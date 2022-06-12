Türkiye Gazetesi

İspanyol merkezli giyim markası Zara’nın ayakkabı ve sandalet reklamlarında kullandığı görseller, sosyal medyada tepkilere yol açtı. Söz konusu tanıtımdaki görsellerde ekmekler sandaletlerin altında gösterilerek adeta ayaklar altına alındı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞIYOR

Ayakkabılarla ekmeğin üzerine basıldığı reklamlara sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyüyor. İnsanlar bunu büyük bir saygısızlık olarak nitelendiriyor. Konuyla ilgili markadan herhangi bir açıklama yapılmazken Twitter’da #zarahaddinibil etiketiyle onlarca paylaşım yapıldı. Kullanıcılar ünlü markanın yaptığı hatadan bir an önce dönmesini ve özür dilemesini istedi.

İşte gelen yorumlardan bazıları…

-Biz ekmeği 3 defa öpüp alnımıza koyarak büyüdük. Ekmek şeklinde çanta yapmanız yetmedi bir de üstüne ekmeği ayaklar altına alıyorsunuz. Bu kadar mı adileştiniz. Hadsizler.

-Çocukken Yolda ekmek görünce insanlar üzerine basmasın nimettir diyerek ya yüksek yere koyardık ya böyle hayvanların yiyeceği noktalara koyardık. Bu nasıl bir reklam, iğrenç ötesi bir reklam. Baş üstü olması gereken ekmek ayaklar altına alınmış. Kınıyorum.

- Yerde ekmek parçası görünce öpüp alnına koya insanların ülkesinde bu saygısızlık yapılamaz! Ekmeğe saygısı olmayanın, bu ülkede yediği ekmek haramdır!

- #zarahaddinibil Allah size o ekmeğin kırıntısını nasip etmesin.



- Ekmek emeği, hakkı, alın terini, birliği temsil eder. Kimi yerde ekmeğe muhtaç insanlar kimi yerde reklam için ekmeğe ayakkabı ile basan global şirketler. Ne yapmaya çalışılıyor. Ne kadar daha değerlerimize zarar verilecek! #zarahaddinibil

YILDIZ TİLBE: “O NİMET SİZİ ÇARPSIN”

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe de Twitter hesabından Zara’nın reklamına tepki gösterdi. Art arda paylaşımlarda bulunan Tilbe, “Allah size o ekmeğin kırıntısını nasip etmesin. Kapansın Zara kendi memleketine gitsin, Allah orada versin cezalarını bize bulaştırmasın. O nimet sizi çarpsın, ayaklar altında siz kalın inşallah. Dünyada ve ülkemizde o kadar aç ve muhtaç varken ekmeğe bu hakaret nasıl yapılır? Allah sorsun, alçaklar” ifadelerini kullandı.

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