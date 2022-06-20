Türkiye Gazetesi

Terör örgütlerine hem yurt içinde hem de sın ırlarımızda geçit yok. Son zamanlarda başlatılan operasyonlarla bereber çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlar tüm hızıyla devam ederken Eren-Abluka 2 Operasyon'ları kapsamında saldırı hazırlığındaki teröristlerin öldürüldüğü öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı, Hakkari İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce başlatıla Eren Abluka-2 operasyonu neticesinde 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

2 TERÖRİST VE ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Hakkari İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve güvenlik korucularının yer aldığı timlerce başlatılan Eren Abluka-2 operasyonu çerçevesinde, 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Teröristlerle birlikte 1 adet M-16 Piyade tüfeği, 1 adet AKS-47 Piyade tüfeği, bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ile 3 el bombası ele geçirildiği öğrenildi.

Son dakika: Şırnak'ta 'Eren Abluka-17 Operasyonu' başladı Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı tarafından Şırnak'ta 574 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-17 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz-2 Operasyonu' başlatıldı.

Muş'ta Eren Abluka-16 operasyonu başlatıldı İçişleri Bakanlığı tarafından Muş’ta 578 personelin katılımıyla Eren Abluka-16 şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray operasyonu başlatıldı.

TSK'dan teröre darbe! Eren Abluka-2 operasyonunda 4 terörist öldürüldü Eren Abluka-2 operasyonu kapsamında Hakkari Yoncalı Kepizek sırtında istihbarat, İHA ve keşif/gözetleme sonucu yerleri belirlenen 4 terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.