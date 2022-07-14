Türkiye Gazetesi

Twitter'dan açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Darbe girişiminden büyük bir destana tebdil ettiğimiz, vatanımıza uzanan habis elleri boşa çıkardığımız 15 Temmuz'un yıl dönümünde İstanbul Saraçhane Meydanı'nda olacağız. Şanlı mücadelemizi ve aziz şehitlerimizi yâd edeceğimiz buluşmamıza tüm vatandaşlarımı davet ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'da hem İstanbul hem Ankara'da konuşacak 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde Türkiye genelinde ve yurt dışında 9 bin anma etkinliği düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ankara ve İstanbul’da düzenlenecek etkinliklere katılarak millete seslenecek.

Milletin destanı 15 Temmuz: Direnişin üzerinden 6 yıl geçti Cemaat kisvesi altında faaliyet gösteren Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) devletin kılcal damarlarına kadar sızdı, yaptığı hukuksuzluklar deşifre olunca 15 Temmuz gecesi darbe girişiminde bulundu. Türk milletinin eşine az rastlanacak türden gösterdiği tarihi direnişle, FETÖ’nün hain darbe girişimi durduruldu. Yüzlerce şehit verilen tarihi direnişin üzerinden 6 yıl geçti.