9 arkadaşı gözlerinin önünde şehit olan asker konuştu! Sözleri yürekleri dağladı

Pençe Kilit operasyon bölgesinde sisli havayı fırsat bilen teröristler 12 Ocak'ta askeri üssümüze sızma girişiminde bulunmuş çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit olmuştu. Alçak saldırıdan yaralı olarak kurtulan gazi Kadir Yavuz ilk kez konuştu: Elimizden geleni yapmaya çalıştık ve yaptık. Keşke şehit vermeseydik. Arkadaşlarımı hiçbir zaman unutturmayacağım. Ben olmazsam bir başkası bu görevi sonuna kadar yapacak şüphem yok. Bu bayrağı hiçbir zaman indiremeyecekler...

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Kadir Yavuz, GATA’daki tedavisinin ardından taburcu edildi.

YÜZDE 30 DUYU KAYBI VAR

Vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan ve yüzde 30’a yakın duyma kaybı yaşayan Yavuz memleketi Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesine bağlı Çiğiltepe Köyündeki baba ocağına geldi.

"DEVLETİMİZ DAHA GÜÇLÜ, MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"

Şehit olan silah arkadaşlarına Allah’tan rahmet, yaralı silah arkadaşlarına da acil şifalar dileyen Yavuz, “GATA’da tedavim sonrası 2 Şubat’ta taburcu oldum. Tedavim sürüyor genel olarak sağlık durumum iyi. Hava şartları olumsuz olduğu için sızma girişimi yaşadık. Görüş mesafesinin kısıtlı olmasından dolayı 9 arkadaşımız şehit oldu. Allah rahmet eylesin, yaralılarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Elimizden geleni yapmaya çalıştık ve yaptık. Keşke şehit vermeseydik ve elimizden daha fazlası gelseydi. Şehitlerimizi hiçbir zaman unutturmayacağız. Devletimiz daha güçlü ve daha istikrarlı bir şekilde mücadeleye devam edecektir. Türk Milleti bu bilinçle her zaman bu göreve devam edecek. Ben olmazsam bir başkası bu görevi sonuna kadar yapacağından şüphem yok. Bu bayrağı hiçbir zaman indiremeyecekler” dedi.

"ALLAH OĞLUMU BİZE BAĞIŞLADI"

Oğlunun tedavi sonrası evine döndüğü için mutlu olduğunu belirten baba Ramazan Yavuz ise “Şehitlerimizin ailelerine Allah sabırlar versin. Yarılara acil şifalar diliyorum. Allah oğlumuzu bize bağışladı. Vatanımız milletimiz sağolsun” diye konuştu.

Yavuz’un tedavisinin devam edeceği öğrenilirken, sağlık durumunun ise iyiye gittiği belirtildi.