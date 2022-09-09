Türkiye Gazetesi

Muğla-Denizli il sınırında Esençay Mahallesi ile Denizli Kale ilçesi sınırları içerisinde yer alan ormanlık alanda yangın meydana geldi. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Yangını söndürmek için ekiplerin 42 arazöz, 6 su tankeri iki dozer ile karadan müdahalesi sürerken, havadan 11 helikopter ve 9 uçak alevlere müdahale ediyor.

Yangına havadan ve karadan müdahale başladı.

Bayrampaşa'da yangın paniği! Mahsur kalanlar kurtarıldı Son dakika haberi: Bayrampaşa'da site içerisinde bulunan bir binanın elektrik panolarından kaynaklı yangın çıktı. Dairelerinde mahsur kalan çok sayıda kişi itfaiyenin müdahalesi sonucu kurtarılırken, yangın da söndürüldü.