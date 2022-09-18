Türkiye Gazetesi

Çerkezköy Endüstriyel Fuarı açılış programına katılan TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Moldova ziyaretinin ardından Avrupa ülkelerini kasıp kavuran enerji krizini değerlendirdi.

TEDİRGİNLİK ÜST SEVİYEDE

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Avrupa’nın gelecek kışı zor geçireceğini işitiyoruz. Sadece işitmek değil, evvelki gün 2 günlük resmi ziyaret için Moldova’daydım. Avrupa’nın tedirginliğinin üst düzeyde olduğunu belirtmek isterim. Avrupa’da artan enerji, tarım ve gıda fiyatları sebebiyle ciddi kriz senaryoları gündemi işgal etmektedir. Devletimiz, sanayici ve vatandaşlarımızın bu krizden etkilenmemesi için yüksek meblağda sübvanse uygulamaktadır” ifadelerini kullandı.

Şentop, konuşmasının devamında geçtiğimiz günlerde Ermenistan’la çatışma yaşayan Azerbaycan’ın yanında olduklarını dile getirdi.

Enerji krizi Moldova'yı da vurdu: Türkiye'den yardım istediler Rusya'nın gaz akışını kesmesi ile Avrupa'da enerji krizi derinleşirken ülkeler tasarruf için önlem alıyor. Enerji krizinin vurduğu ülkeler arasında yer alan Moldovo'da gaz nakli için Türkiye'nin yardımını istedi. TBMM Başkanı Şentop, doğal gaz nakli için Moldova'ya gerekliği desteğin sağlanacağını duyurdu.

Avrupa'da kemer sıkma politikası devrede: Enerji krizine yeni önlemler Rusya-Ukrayna savaşı yeni bir krizin fitilini ateşlemiş, yaptırımların odağı olan Rusya, AB ülkelerine gazı kısmakla karşılık vermişti. Avrupa’da enerji krizi her geçen gün büyürken, yeni önlemler de peş peşe sıralanıyor.