Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM’de, ‘KKTC’yi tanıyın çağrısı’ geniş yankı buldu, KKTC yönetimi de uluslararası temaslarını hızlandırdı. Erdoğan’ın çıkışı için KKTC Ulaştırma Başkanı Erhan Arıklı “Diplomatik ilişkilerin eşref saati vardır. O eşref saatinin geldiğini düşünüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM’de yaptığı konuşma aslında Kıbrıs meselesinde bir dönüm noktası” dedi.

"RUS UÇAKLARININ İŞİNİ KONUSUNDA HUKUKİ ENGEL YOK"

Erhan Arıklı’nın gündeminde ‘Rus uçakları KKTC’ye inecek’ iddiaları da vardı. Arıklı, Rus uçaklarının Ercan Havalimanı’na inişi için hazırlık yaptıklarını duyurdu. Yenilenen havalimanının kasım ayı ortasında açılacağını hatırlatan Arıklı, şu değerlendirmede bulundu:

"29 Ekim’de ilk deneme uçuşlarımız başlayacak. 15 Kasım’da Sayın Cumhurbaşkanı’mız belki iner. Belki Rus uçakları iner. Rus uçaklarının inişi konusunda hukuki bir engel yok. Ercan Havalimanı ambargolu bir havalimanı değil. Sadece uluslararası şartları haiz değildi. Yani tescil edilmiş bir havalimanı olmadığı için Moskova’dan kalkan uçak, üzerinden geçeceği sivil havacılık dairelerine ‘şu ülkeye gidiyorum’ diye bilgi vermek zorunda. Tescilli olmadığı için Bakü’den, Moskova’dan, Londra’dan kalkan uçak ‘Ben Ercan Havalimanı’na gidiyorum’ diyemiyor.

Bunu kaldırmanın aslında formülleri var. Yeter ki siyasi irade olsun. Ben Azerbaycan’da temsilcilik yaparken, Bakü’den doğrudan uçuş gerçekleştirmiştim KKTC’ye. Daha sonra Kırgızistan’da temsilci olarak görev yaptığımda da Ercan’a uçuşlar yapmıştım. Gayet kolay. KKTC’ye dünyanın her yerinden postalar geliyor. Gönderilerde bir kod var; Mersin on Turkey. Yani Türkiye’ye gelir oradan Kuzey Kıbrıs’a gelir. Diplomatik olarak tanınmaya gerek yok. Ercan iç hava yolu statüsüne de alınabilir, Şakir Paşa, Antalya Havalimanı gibi.

Kıbrıs Rum Yönetimi ile Rusya arasında ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Rusya’nın yeni bir limana ihtiyacı var. Biz buna adayız. Erdoğan’ın Putin ile ilişkilerinin çok iyi olması dolayısıyla ilişkiyi kullanarak açılımın Kuzey Kıbrıs’a yönelmesini bekleyebiliriz. Bu bizim için sürpriz olmaz. Bizim Rusya ile bir buçuk aydır yazışmalar devam ediyordu. Haber sızdı. Rum lobisi devreye girdi. Engellemeye çalışacaklar. Rusya, Rumlara, ABD’ye ve AB’ye bir cevap vermek istiyorsa en güzeli Kuzey Kıbrıs üzerinden verilir. Başkan Erdoğan’ın bu konuda inisiyatif alacağına inanıyoruz, gücüne güveniyoruz."

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Türkiye'yi işaret etti: Desteği olmadan varlığımızı sürdüremeyiz KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, New York ziyareti ve Kıbrıs konusuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa mutlaka kuzeyde egemen bir Türk devleti olması lazım. Egemen bir Türk devleti olmadan bu siyasetimizi, ulusal çıkarlarımızı ve milli hedeflerimizi asla sürdüremeyiz." dedi.