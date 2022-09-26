Türkiye Gazetesi

Dün Diyarbakır'da Bursaspor ile Amed Sportif Faaliyetler arasında yaşanan müsabakada Amed Sportif Faaliyetler maçı 2-0 kazandı. Maç esnasında ve sonrasında da tansiyon yükseldi. Amed Sportif -Bursaspor maçında tribünlerde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bayrakları açılması sosyal medyada kullanıcılar tarafından büyük tepki çekmişti. Konuya ilişkin Diyarbakır Valiliği kentte oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçıyla ilgili gerekli tüm tedbirlerin alındığı vurgulayarak "Sosyal medyada yer alan görsellerin seyircilerin elbiselerinin içinde stada sokulduğu, konuya güvenlik kuvvetlerimizce derhal müdahale edildiği ve ilgililer hakkında yasal işlem başlatıldığı kamuoyuna saygıyla duyurulur." açıklamasını yapmıştı.

VALİLİĞİN ARDINDAN İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili bir açıklamada İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. TFF 2. Lig Beyaz Grup 6. haftasında oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçında tribünlerde yaşanan görüntülere ilişkin İçişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı.

'FIRSAT VERİLMEYECEKTİR'

Açıklamada, "Bu akşam, Diyarbakır'da oynanan maçta alınan tüm güvenlik önlemlerine rağmen vücutlarına sararak stada soktukları değerlendirilen görsellerle ağır provokasyon hedeflenmiştir. Sporu provakatif içeriklerle zehirlemek, isteyenlere hiç bir şartta fırsat verilmeyecektir. Provokasyona gerekli müdahaleler yapılmış ve derhal ilgilere yönelik soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Amedsporlu futbolcu Deniz Naki'ye örgüt liderliğinden dava Bir dönem Misli.com 2. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler'de forma giyen Deniz Naki hakkında Almanya'da şantaj, haraç ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçlamalardan dava açıldığı bildirildi.

Kandil, Amedspor için para bulun talimatı verdi “Aman ne yapın, ‘Amedspor’a oradan buradan ayda 400-500 bin lira para bulun” diye bizzat Cemil Bayık talimat gönderiyor.

Amedsporlu Mansur Çalar'a futboldan ömür boyu men cezası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Amed Sportif Faaliyetler'in futbolcusu Mansur Çalar'a sürekli hak mahrumiyeti cezası vererek, 33 yaşındaki oyuncuyu futboldan men etti.