Türkiye Gazetesi

Diyarbakır Valiliği, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçıyla ilgili sosyal medyaya yansıyan görsellere ilişkin açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçıyla ilgili gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

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Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ancak sosyal medyada yer alan görsellerin seyircilerin elbiselerinin içinde stada sokulduğu, konuya güvenlik kuvvetlerimizce derhal müdahale edildiği ve ilgililer hakkında yasal işlem başlatıldığı kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Amed Sportif evinde Bursaspor'u 2-0 mağlup etti TFF 2. Lig Kırmızı Grup 6. hafta mücadelesinde Amed Sportif ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Geniş güvenlik önlemleri altında oynanan maçı Amed Sportif 2-0 kazandı.

İÇİŞLERİ: AĞIR PROVOKASYON HEDEFLENDİ

TFF 2. Lig Beyaz Grup 6. haftasında oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçında tribünlerde yaşanan görüntülere ilişkin İçişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bu akşam, Diyarbakır'da oynanan maçta alınan tüm güvenlik önlemlerine rağmen vücutlarına sararak stada soktukları değerlendirilen görsellerle ağır provokasyon hedeflenmiştir. Sporu provakatif içeriklerle zehirlemek, isteyenlere hiç bir şartta fırsat verilmeyecektir. Provokasyona gerekli müdahaeleler yapılmış ve derhal ilgilere yönelik soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.