96 kişiye mezar olan Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi ağlayarak savunma yaptı: Hastayım tahliye edin

Adana'da 6 Şubat felaketinde yıkılan Alpargün Apartmanı davasında tutuklu bina müteaahhidi Hasan Alpargün hasta olduğu için tahliyesini talep etti. 96 kişinin ölümüne sebep olan yıkımın duruşmasında tutuklu sanığın savunmasına başlar başlamaz ağlaması ise dikkat çekti.

6 Şubat depremlerinde yıkımı yaşayan illerden biri de Adana olmuştu. Depremin süren davalarından 96 kişiye mezar Alpargün Apartmanı davasının 3. duruşması Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Tutuklu olarak yargılanan bina müteahhidi Hasan Alpargün'ün Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldığı duruşmada depremzede aileleri ve avukatlar da hazır bulundu.

Cumhuriyet Savcısı mütalaasında müteahhit Hasan Alpargün'ün "bilinçli taksirle öldürme" suçundan cezalandırılmasının talep edildiği duruşma vekillerin mütalaaya karşı savunmaları ile devam etti. Binanın yıkılmasının ve ortaya çıkan ölümlerin tek sorumlusunun sanık Alpargün olmadığına dikkat çeken dava avukatlarından Sergen Nisanoğlu, bina projesinde ve uygulamasında birçok unsurun yönetmeliğe aykırı olduğunu belirtti. Nisanoğlu, söz konusu hususların da mütalaada göz önünde bulundurularak dava dosyasında yer alması gerektiğine dile getirdi. Bir diğer avukat Umay Büyükdağ ise Alpargün'ün suçunun bilinçli taksirle ele alınamayacağını, sanık Alpargün'ün mütalaada ve dava dosyasında asli kusurlu olarak yargılanması gerektiğini söyledi.

Vekiller ayrıca yıkımın ve can kayıplarının tek sorumlusunun Hasan Alpargün olmadığını, belediye yapı kontrol ve proje biriminin görevini doğru bir şekilde yerine getirmediği, bina yapılırken projeye onay verdiklerini ancak sonraki süreçte denetimi sağlamadıkları gerekçesiyle belediye yetkilileri hakkında da kamu davası açılmasını talep etti.

SAVUNMA BAŞLAR BAŞLAMAZ AĞLADI

Cumhuriyet Savcısı mütalaası ve avukatların savunmalarına karşı söz alan Hasan Alpargün savunmasına başlar başlamaz ağladı. Alpargün, bilirkişi raporunda sadece demir değenlerinin dikkate alınması gerektiğini ve dönemin yönetmelik kurallarını uyguladığını ifade etti.

"HASTAYIM TAHLİYE EDİN"

Enkazda görülen kumun dolgu malzemesi olarak kullanıldığını iddia eden Alpargün daha sonrasında hastalıklarını dile getirerek 17 aydır tutuklu olduğunu ve tahliyesini talep ettiğini söyledi.

Alpargün'ün hastalıkları nedeniyle tahliyesini talep etmesine karşı söz alan ve depremde yakınlarını kaybeden Selver Küçükcan ise, "Benim torunum 12, oğlum 43 yaşındaydı. Onları kendi ellerimle yıkadım. Onlar senin gibi hasta bile olamadı. Çünkü sen katilsin" dedi.

Mahkeme, Hasan Alpargün'ün mal varlıkları üzerindeki tedbirlerin ve tutukluluk halinin devamına, sanık avukatlarına savunma için ek süre verilmesine, duruşmanın 27 Eylül saat 10.00'a ertelenmesine karar verdi.