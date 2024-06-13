AB, Geri Kabul Anlaşması’ndaki sözlerini tutmadı! Ortada para da yok vize de

Türkiye ile AB arasında düzensiz göçle mücadele etmek maksadıyla 2013 yılında imzalanan Geri Kabul Anlaşması 2014 yılında yürürlüğe girdi. Anlaşmaya göre AB, Türkiye’ye ekonomik destek verecek, Türk vatandaşlarına vize serbestîsi sağlayacaktı. Ancak Türkiye çok uzun süre AB’nin ekonomik desteğini bekledi. Vize serbestîsi konusunda ise 10 yılda bir arpa boyu yol bile alınamadı.

YEŞİM ERASLAN / ANKARA - 7 Haziran itibarıyla Türkiye’de 4 milyon 472 bin 659’u kayıtlı göçmen bulunurken sözlerin tutulmaması, vizeler için artık randevu günü bile verilemez hâle gelmesi bardağı taşırdı.

'GERİ KABUL ANLAŞMASI SONLANDIRILMALIDIR'

Şimdi gözler Geri Kabul Anlaşması’na çevrildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Geri Kabul Anlaşması sonlandırılmalıdır” sözlerinin ardından İyi Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, anlaşmanın iptali için, kanun teklifi verdiklerini açıkladı.

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"HİÇBİR ÜLKE TÜRKİYE'NİN DURUMUNDA OLMAK İSTEMEZ"

AK Partili Metin Külünk de “AB ile yapılan ve çıkarlarımızın aleyhine olan Geri Kabul Anlaşması iptal edilmelidir. Türkiye Avrupa’nın göçmen park alanı olamaz” dedi. Aynı şekilde, İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi Naim Babüroğlu ise “Türkiye’nin bütünlüğüne tehdit olan Geri Kabul Anlaşması derhâl iptal edilmelidir. Hiçbir ülke Türkiye’nin durumunda olmak istemez. Çünkü Türkiye, bütün Avrupa ülkelerinin sığınmacılarından daha fazla sığınmacıya sahip. Dünyada hiçbir ülke böyle bir riski almaz. Bu anlaşma Türkiye için beka sorunu hâline gelmiştir” ifadelerini kullandı.