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AB ile tekrar masadayız! Vizeden sonra sıra üyelikte

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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AB ile tekrar masadayız! Vizeden sonra sıra üyelikte
Türkiye, Avrupa Birliği, Vize, Antalya Diplomasi Forumu, Ekrem İmamoğlu, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği ile vize krizinin çözümünde önemli aşama kaydeden Türkiye, genişlemeyi de görüşmek için Avrupa Komisyonu Komiseri Marta Kos’u ağırlayacak. İmamoğlu’nun rüşvetten tutuklanmasını bahane edip Antalya Diplomasi Forumu’na katılmayan Kos, bugün Ankara’da olacak

Yeşim Eraslan ANKARA - AB ülkeleri ile olan vize probleminin çözülmesinde önemli bir aşama kaydeden Türkiye, şimdi de genişlemeyi masaya yatırmak için Avrupa Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos’u ağırlamaya hazırlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye eski Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını bahane ederek Antalya Diplomasi Formu’na katılımını ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek için Türkiye’ye yapacağı ziyareti iptal eden Kos, bugün Ankara’da olacak. Türkiye’ye ilk kez bir ziyaret gerçekleştirecek olan Kos, Dışişleri Bakanı Fidan tarafından kabul edilecek. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, görüşmelerde, AB üyeliğinin Türkiye’nin stratejik hedefi olmayı sürdürdüğünü vurgulayacak. AB’nin Türkiye’ye yönelik adil bir yaklaşım benimsemesi gerektiğinin altını çizecek olan Fidan, Komiser Kos’un görev döneminde, Türkiye-AB ilişkilerinin sürdürülebilir ve öngörülebilir kılınması hususunda AB’den somut adımlar beklendiğini ifade edecek.

AB ile tekrar masadayız! Vizeden sonra sıra üyelikte - 1. Resim

İSTİŞARE ZAMANI 

Görüşmede Fidan’ın, ayrıca artık gerekçesi kalmayan 15 Temmuz 2019 AB Dış İlişkiler Konseyi kararlarının tamamen kaldırılarak, Türkiye-AB ilişkilerinde kurumsal istişare mekanizmalarının yeniden işler hâle getirilmesinin zamanının geldiğini belirteceği öğrenildi. Fidan’ın Kos’la görüşmesindeki gündeminden biri de vizelerin serbest bırakılması olacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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