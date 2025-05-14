ABD Dışişleri Bakanı Rubio Antalya'da

Kaynak: Anadolu Ajansı 14 Mayıs 2025 21:46 - Güncelleme: 14 Mayıs 2025 22:41 - Güncelleme:

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Antalya'da yapılan NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında kente geldi. Bakan Rubio, toplantı sonrası Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında Antalya'ya geldi. BAKAN FİDAN İLE GÖRÜŞECEK ABD'li Bakan Rubio, Türkiye'nin ev sahipliğinde Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katılacak ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek. İlgili Haber İstanbul'daki zirve öncesi diplomasi trafiği! Bakan Fidan, Rubio ve Lavrov ile görüştü

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir