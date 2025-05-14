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ABD Dışişleri Bakanı Rubio Antalya'da

Kaynak: Anadolu Ajansı
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Antalya'da yapılan NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında kente geldi. Bakan Rubio, toplantı sonrası Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında Antalya'ya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio Antalya'da - 1. Resim

BAKAN FİDAN İLE GÖRÜŞECEK

ABD'li Bakan Rubio, Türkiye'nin ev sahipliğinde Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katılacak ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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