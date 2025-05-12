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İstanbul'daki zirve öncesi diplomasi trafiği! Bakan Fidan, Rubio ve Lavrov ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İstanbul&#039;daki zirve öncesi diplomasi trafiği! Bakan Fidan, Rubio ve Lavrov ile görüştü
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio'yla yaptığı telefon görüşmesinde, ikili konular ile Suriye, Gazze ve Ukrayna dahil bölgesel meseleler ele alındı. Öte yandan Fidan Rus mevkidaşı Lavrov'la yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya ile Ukrayna arasında barışı tesis etme yönündeki son çabalar masaya yatırıldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefonda görüştü. 

Bakan Fidan, Suriye’nin istikrarı ve refahı bakımından bu ülkeye yönelik yaptırımların kaldırılmasının önemine değindi.

ABD vatandaşı Edan Alexander’ın Hamas tarafından serbest bırakılmasının önemine değinildi.

Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüştü - 1. Resim

İSTANBUL'DAKİ RUSYA-UKRAYNA ZİRVESİ MASADA

Rusya ile Ukrayna arasında yapılması hedeflenen görüşmelere dair fikir alışverişinde bulunuldu.

14-15 Mayıs tarihlerinde Antalya’da yapılacak olan NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde Dışişleri Bakanı Rubio'nun Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaretin detayları ele alındı.

LAVROV İLE KRİTİK GÖRÜŞME 

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede Rusya ile Ukrayna arasında barışı tesis etme yönündeki son çabalar ele alındı.

DİPLOMATİK TEMASLAR SÜRÜYOR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik çabalar ele alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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