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Zelenskiy anlaşmaya imzayı attı! ABD-Ukrayna ortaklığı resmen başlıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Zelenskiy anlaşmaya imzayı attı! ABD-Ukrayna ortaklığı resmen başlıyor
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile mutabakat sağladığı "ekonomik ortaklık" anlaşmasına resmen imzayı attı. Anlaşmayla birlikte ABD, Ukrayna'nın doğal kaynaklarına doğrudan erişebilecek.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ABD-Ukrayna "ekonomik ortaklık" anlaşmasını imzaladığı bildirildi.

Ukrayna Parlamentosu'nun resmi internet sitesinde, Zelenskiy'nin anlaşmayı resmen onayladığı bilgisi yer aldı.

Ukrayna'nın sahip olduğu nadir toprak elementleri konusunda iki ülke arasında işbirliği de öngören anlaşma, 1 Mayıs'ta iki ülke tarafından imzalanmıştı.

Washington'da imzalanan söz konusu anlaşma, daha sonra 8 Mayıs'ta Ukrayna Parlamentosu tarafından oylama yapılarak onaylanmıştı.

ABD, UKRAYNA'NIN DOĞAL KAYNAKLARINA ERİŞECEK

Söz konusu ekonomik ortaklık anlaşması, "ABD-Ukrayna Yeniden Yapılandırma Yatırım Fonu" kurulmasını öngörüyor.

İki ülke arasında imzalanan "ekonomik ortaklık" anlaşması, bugüne kadarki askeri ve finansal desteği karşılığında ABD'ye Ukrayna'nın doğal kaynaklarına erişim imkanı sağlayacak.

ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmayla ilgili son açıklamasında, ABD ile Ukrayna arasında imzalanan ekonomik ortaklık anlaşmasının Kiev için bir "güvenlik garantisi" olacağını ve Rusya'yı "engelleyebileceğini" söylemişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise söz konusu anlaşmayı değerlendirerek, "Anlaşmada bir borç yok. Ukrayna'ya yatırım sağlayacak ve burada para kazandıracak bir kalkınma fonu oluşturuluyor" ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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