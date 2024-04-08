ABD'den gözlemlenen Tam Güneş Tutulması bugün yaşanıyor! ABD'ye milyon dolarlar kazandıracak!

Ay'ın Güneş ile Dünya arasından geçmesi ve belirli bir oranda güneş ışığını engellemesiyle oluşan 2024 yılının ilk güneş tutulması, bugün Türkiye saati ile 21.20'de gerçekleşiyor. Tüm dünya o anlara kilitlendi.

Ay'ın Güneş ile Dünya arasından geçmesi ve belirli bir oranda güneş ışığını engellemesiyle oluşan 2024 yılının ilk güneş tutulması, bugün Türkiye saati ile 21.20'de meydana gelecek.

2024 yılının ilk Güneş tutulması bugün TSİ ile 21.20'de Meksika, Amerika Birleşik Devletleri’nin doğu bölgelerinde ve güneydoğu Kanada'dan izlenebilecek, 43 ülke ise kısmi olarak izleyebilecek. Tutulma, Türkiye'den görülmeyecek.

Grönland, Portekiz ve İzlanda'nın da aralarında bulunduğu 43 ülke bu manzarayı kısmi güneş tutulması olarak izleyebilecek. Tutulma, 23.52'de ise sona erecek. NASA, tutulmayı izlemek isteyenler için NASA+'da birkaç saatlik çevrimiçi yayın sunacak.

Tam Güneş tutulması Meksika'dan başlayıp Teksas'a doğru ilerleyerek New England'a kadar ulaşacak ve Kanada'da sona erecek bir "tamlık yolu" boyunca görülebilecek. Tamlık yolu üzerindeki herhangi bir konumda insanlar önce kısmi bir tutulma, ardından tam tutulma ve ardından yeniden kısmi tutulma görecekler.

TUTULMA ABD'YE MİLYONLAR KAZANDIRACAK

ABD’nin ikinci büyük eyaleti Teksas’ta 8 Nisan’da gözlemlenecek Güneş tutulması nedeniyle “acil durum” ilan edildi. Bu gösteriyi kaçırmak istemeyenlerin sayısı o kadar çok ki, sadece 22 dakika sürecek tutulma sırasında eyaletin 150 ila 603 milyon dolar gelir elde edeceği hesaplanıyor.

Aslında her 18 ayda bir gerçekleşen (hatta parçalı Güneş tutulmalarını katarsak, her yıl 2 ilâ 5 defa gerçekleşen) bu olay, doğru zamanda doğru yerde yaşandığında ülkelerin ekonomisine adeta bir elektrik şoku vererek onları canlandırabiliyor. İşte tam da buna örnek olarak, ABD’nin hem yüzölçümü hem nüfus hem de GSYH bakımından en büyük ikinci eyaleti olan Teksas, bugün yaşanan tam Güneş tutulmasında “en kârlı 22 dakikasını” yaşamak üzere.

Sadece Kuzey Amerika’da görülebilecek olan tutulma patikası; Teksas, Arkansas, Indiana ve Maine gibi eyaletler üzerinden geçecek. Bunlar arasında en yüksek popülasyona, yüzölçümüne ve ekonomik güce sahip olan eyalet olan Teksas’taysa Ay’ın gölgesi, eyaletin en büyük 4 popülasyon merkezinden üçünden, yani toplamda 13 milyon kişinin yaşadığı Dallas-Fort Worth, Austin ve San Antonio’dan geçecek. Bunun öylesine büyük bir turist mıknatısı olması bekleniyor ki, tutulmanın yaşandığı patikadaki görece küçük kasaba ve şehirlerde “acil durum” ilân edilmek zorunda kalındı; çünkü buralardaki belediyelerin, tutulma civarındaki günlerde kimi durumda 2-3 katına çıkması beklenen popülasyonun temel ihtiyaçları (yiyecek, barınma, güvenlik vs.) karşılayamaması gibi bir risk bulunduğu saptandı.