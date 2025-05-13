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ABD'den PKK'nın silah bırakmasına ilişkin açıklama

Kaynak: Anadolu Ajansı
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ABD&#039;den PKK&#039;nın silah bırakmasına ilişkin açıklama
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına yönelik açıklamalarda bulundu. Washington'dan paylaşılan mesajda karardan memnun olunduğu vurgulanarak "Bu terör örgütünün silah bırakması medeniyet için bir zaferdir" sözleri kullanıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararından memnun olduklarını belirterek, "Bu terör örgütünün silah bırakması medeniyet için bir zaferdir." açıklamasını yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, düzenlediği basın brifinginde, PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin açıklamada bulundu.

Pigott, "ABD'nin, PKK'nın bu kararında bir etkisinin olup olmadığı" yönündeki soruya net cevap vermekten kaçınırken, Türk ve ABD'li diplomatlar arasındaki diplomatik görüşmelerin detaylarına girmeyeceğini söyledi.

ABD'den PKK'nın silah bırakmasına ilişkin açıklama - 1. Resim

"ABD KARARDAN MEMNUN"

ABD'li sözcü, "PKK'nın, Amerika Birleşik Devletleri tarafından yabancı terör örgütü olarak tanımlanan örgütü dağıtma niyetine ilişkin yaptığı son açıklamayı memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

PKK'nın kurulmasından sonraki süreçte on binlerce kişinin hayatını kaybettiğine dikkati çeken Pigott, "Bu terör örgütünün silah bırakması medeniyet için bir zaferdir. ABD'nin umudu, bu açıklamanın bölgede istikrarın artmasına yol açmasıdır." değerlendirmesini yaptı.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

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