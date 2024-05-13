Acı haber Van'dan geldi! 1 güvenlik korucusu şehit oldu
Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Van'ın Çatak ilçesindeki Belbuka Kalekol Üs Bölgesine yıldırım çarpması sonucu 1 korucu şehit oldu.
Van'ın Çatak ilçesinde yıldırım çarpması sonucu 1 korucu şehit oldu.
KARAKOLA YILDIRIM DÜŞTÜ
Edinilen bilgiye göre olay, saat 17.30 sularında Çatak ilçesi Belbukan bölgesinde meydana geldi.
KORUCU ŞEHİT OLDU
Çatak ile Şırnak'ın Beytüşşebap ilçeleri arasındaki Kato Jirka bölgesinde bulunan Belbukan Kalekol Üs Bölgesi'nde görevli korucu Çetin Şeylan, yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu.
YAKINLARI HASTANEYE AKIN ETTİ
Korucu Şeylan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Çatak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayı duyan Şeylan'ın yakınları hastaneye akın etti.
Düzenleyen: Baki Sancak - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi