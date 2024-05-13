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Acı haber Van'dan geldi! 1 güvenlik korucusu şehit oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Acı haber Van&#039;dan geldi! 1 güvenlik korucusu şehit oldu

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Van'ın Çatak ilçesindeki Belbuka Kalekol Üs Bölgesine yıldırım çarpması sonucu 1 korucu şehit oldu.

Van'ın Çatak ilçesinde yıldırım çarpması sonucu 1 korucu şehit oldu.

KARAKOLA YILDIRIM DÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre olay, saat 17.30 sularında Çatak ilçesi Belbukan bölgesinde meydana geldi.
Acı haber Van'dan geldi! 1 güvenlik korucusu şehit oldu - 1. Resim

KORUCU ŞEHİT OLDU

Çatak ile Şırnak'ın Beytüşşebap ilçeleri arasındaki Kato Jirka bölgesinde bulunan Belbukan Kalekol Üs Bölgesi'nde görevli korucu Çetin Şeylan, yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu.
Acı haber Van'dan geldi! 1 güvenlik korucusu şehit oldu - 2. Resim

YAKINLARI HASTANEYE AKIN ETTİ

Korucu Şeylan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Çatak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayı duyan Şeylan'ın yakınları hastaneye akın etti.
 
Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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