'ADA' kodu tarih oluyor! Adana Havalimanı'nın planlanmış uçuşları iptal etmeye başladı

Mersin'de açılacak olan Çukurova Uluslararası Havalimanı nedeniyle, havayolu şirketleri Adana Havalimanı'na planlanan uçuşları iptal etmeye başladı. Ayrıca, Adana Havalimanı'nın 'ADA' olan uluslararası havalimanı kodu artık kullanılmayacak.

1937 yılında hizmete giren ve Türkiye'nin en eski kamu havalimanlarından biri olan Adana Havalimanı, 10 Ağustos itibarıyla kapatılacak. Havayolu şirketlerinin Mersin'de yapımı tamamlanan Çukurova Uluslararası Havalimanı'na taşınma süreci ise devam ediyor.

SEFERLER İPTAL EDİLİYOR

10 Ağustos itibarıyla yolcu taşımacılığına kapatılacak olan Adana Havalimanı'ndaki seferler birer birer iptal edilerek Çukurova Uluslararası Havalimanı'na kaydırılıyor.

'ADA' KODU TARİH OLDU

Havayolu şirketleri, 10 Ağustos'tan sonra Adana'dan uçacak yolcularına, uçuş yerlerinin operasyonel nedenlerle değiştiğini ve yeni uçuş yerlerinin Çukurova Uluslararası Havalimanı 'Adana-Mersin (COV)' olarak güncellendiğini bildirdi. Böylece Adana Havalimanı'nın uluslararası havalimanı kodu olan 'ADA' da tarih olmuş oldu.