Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Adalardan dönüş çilesi başladı! Her köşe tıka basa

Adalardan dönüş çilesi başladı! Her köşe tıka basa

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Adalardan dönüş çilesi başladı! Her köşe tıka basa

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kurban Bayramı tatili nedeniyle Avşa Adası'na akın eden tatilcilerin dönüş telaşı başladı. Tatilcilerin dönüş yolculuğu nedeniyle bölgede hem yaya hem de araç trafiği oluştu. 

Kurban Bayramı tatili nedeniyle, turistik bölgelerin nüfusu katlandıkça katlandı. İnsan akınına uğrayan kentlerin başında Balıkesir de geldi. 

Erdek ilçesinde, tatilciler nedeniyle yoğun araç ve yaya trafiği yaşanıyor. Kurban Bayramı tatili nedeniyle özellikle Avşa Adası’na akın eden tatilciler Erdek üzerinden dönüş yolculuğuna başladı.

Adalardan dönüş çilesi başladı! Her köşe tıka basa - 1. Resim

DÖNÜŞ YOLCULUĞU ÇİLE OLDU

Balıkesir’in incisi Avşa Adası başta olmak üzere Marmara ve Paşalimanı Adası’na, Kurban Bayramı tatili nedeniyle akın eden tatilcilerin dönüşü başladı.

Adalardan dönüş çilesi başladı! Her köşe tıka basa - 2. Resim

Erdek İskelesi'ne inen tatilciler, Hükümet Caddesi üzerinde hem yaya hem de araç trafiğine neden oldu.

OTOGAR TIKA BASA 

Yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Adalardan dönüş çilesi başladı! Her köşe tıka basa - 3. Resim

Tatilcilerin dönüş yolculuğu nedeniyle Erdek Otogarı’nda hareketli saatler yaşanıyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Batshuayi hakkında açıklamaSerinlemek için girdiği denizde boğuldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Serinlemek için girdiği denizde boğuldu - GündemSerinlemek için girdiği denizde boğulduSeyir halindeki 2 otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var - GündemSeyir halindeki 2 otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı varMehmet Cengiz Köse serinlemek için girdiği Osmaniye'deki Karaçay Şelalesi'nde hayatını kaybetti - GündemSerinlemek için şelaleye girmişti! Bir anda gözden kaybolduElektrik akımına kapılan Hafize Soylu feci şekilde can verdi - GündemElektrik akımına kapılan Hafize Soylu feci şekilde can verdiŞanlıurfa'da otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı - GündemŞanlıurfa'da otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralıAnnesiyle tartışıp evden kaçan Hilal Ece 10 gün sonra bulundu - GündemAnnesiyle tartışıp evden kaçan Hilal Ece bulundu
Sonraki Haber Yükleniyor...