Adalardan dönüş çilesi başladı! Her köşe tıka basa

Kurban Bayramı tatili nedeniyle Avşa Adası'na akın eden tatilcilerin dönüş telaşı başladı. Tatilcilerin dönüş yolculuğu nedeniyle bölgede hem yaya hem de araç trafiği oluştu.

Bayram tatilinin beş günlük bilançosu ağır oldu: 36 ölü, 6.550 yaralı

Bayram tatilinin beş günlük bilançosu ağır oldu: 36 ölü, 6.550 yaralı

Kurban Bayramı tatili nedeniyle, turistik bölgelerin nüfusu katlandıkça katlandı. İnsan akınına uğrayan kentlerin başında Balıkesir de geldi.

Erdek ilçesinde, tatilciler nedeniyle yoğun araç ve yaya trafiği yaşanıyor. Kurban Bayramı tatili nedeniyle özellikle Avşa Adası’na akın eden tatilciler Erdek üzerinden dönüş yolculuğuna başladı.

DÖNÜŞ YOLCULUĞU ÇİLE OLDU

Balıkesir’in incisi Avşa Adası başta olmak üzere Marmara ve Paşalimanı Adası’na, Kurban Bayramı tatili nedeniyle akın eden tatilcilerin dönüşü başladı.

Erdek İskelesi'ne inen tatilciler, Hükümet Caddesi üzerinde hem yaya hem de araç trafiğine neden oldu.

OTOGAR TIKA BASA

Yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Tatilcilerin dönüş yolculuğu nedeniyle Erdek Otogarı’nda hareketli saatler yaşanıyor.