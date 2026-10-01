Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, fon soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada mağdur yatırımcıların alacaklarının karşılanmasına yönelik yeni modeli duyurdu. Gürlek, soruşturmalar kapsamında el konulan villalar, lüks araçlar, arsalar ve banka hesaplarındaki değerlerin TMSF bünyesinde oluşturulan fon aracılığıyla hak sahiplerinin alacaklarının karşılanmasında kullanılacağını açıkladı.

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Fon soruşturmasında gözler mağdur yatırımcıların birikimlerine nasıl kavuşacağına çevrilirken Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek’ten dikkat çeken açıklamalar geldi. Sabah gazetesine konuşan Gürlek, suçtan elde edildiği değerlendirilerek el konulan ekonomik değerlerin yalnızca dondurulmakla kalmayacağını, TMSF bünyesinde oluşturulan mekanizma aracılığıyla hak sahiplerinin alacaklarının karşılanmasında kullanılacağını bildirdi. Öte yandan spekülatif ve manipülatif işlemlere konu olduğu değerlendirilen 26 hisse senedindeki para ve işlem hareketlerinin de ayrıntılı olarak araştırıldığı açıklandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı: El konulan mal varlıkları alacakların ödenmesinde kullanılacak

VİLLALAR, LÜKS ARAÇLAR VE ARSALAR HAK SAHİPLERİ İÇİN KULLANILACAK

Gürlek’in yaptığı açıklamanın en dikkat çeken bölümü, soruşturmalarda el konulan mal varlıklarının geleceğine ilişkin oldu.

Adalet Bakanı Gürlek, “Soruşturmalar kapsamında el konulan villalar, lüks araçlar, arsalar ve banka hesaplarındaki değerler, TMSF bünyesinde oluşturulan fon aracılığıyla hak sahiplerinin alacaklarının karşılanmasında kullanılacaktır” dedi.

Böylece soruşturmanın cezai boyutunun yanı sıra mağdur yatırımcıların maddi kayıplarının giderilmesine yönelik mekanizmanın da ana çerçevesi ortaya çıktı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı: El konulan mal varlıkları alacakların ödenmesinde kullanılacak

TMSF BÜNYESİNDE ÖZEL MEKANİZMA

Soruşturmalarda suçtan elde edildiği tespit edilen ekonomik değerlerin, kanunda öngörülen hukuki süreçler doğrultusunda TMSF bünyesindeki yapıya aktarılması planlanıyor.

Gürlek, 30 Eylül’de yaptığı açıklamada da suçtan elde edildiği tespit edilen mal varlığı değerlerinin TMSF bünyesinde oluşturulacak fona aktarılmasına yönelik hukuki süreçlerin işletileceğini duyurmuştu.

“HAKSIZ KAZANCIN İZİ SONUNA KADAR SÜRÜLECEK”

Gürlek, soruşturmanın yalnızca mevcut şirket ve fonlarla sınırlı tutulmayacağını vurguladı.

Piyasaları manipüle ederek yatırımcıların birikimleri üzerinden haksız kazanç sağladığı değerlendirilen kişi ve hesapların para hareketlerinin takip edildiğini belirten Gürlek, “Haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecektir” mesajını verdi.

26 HİSSE SENEDİ AYRINTILI İNCELENİYOR

Fon soruşturmasının borsa ayağında da inceleme genişletildi.

Gürlek’in açıkladığı bilgilere göre spekülatif ve manipülatif işlemlere konu olduğu değerlendirilen 26 hisse senedindeki hareketler ayrıntılı biçimde inceleniyor.

Kısa süre içerisinde olağan dışı oranlarda kazanç sağlayan kişi ve hesapların işlem geçmişleri, para hareketleri ve aralarındaki bağlantılar mercek altına alındı.

5’İNCİ DALGADA 34 ŞÜPHELİ HAKKINDA KARAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyada 5’inci dalga operasyon da gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildi.

Gürlek’in açıkladığı 30 Eylül tarihli bilançoya göre soruşturmalarda hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 217’ye ulaştı. Bunlardan 56’sı tutuklanırken 88 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

46 ŞİRKET, 18 FON VE 42 KİŞİNİN MAL VARLIĞI DONDURULMUŞTU

Soruşturmanın önceki aşamasında mali tedbirlerin kapsamı da genişletilmişti.

Gürlek, 26 Eylül’de yaptığı açıklamada 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığının dondurulduğunu, daha önce hakkında tedbir bulunmayan 37 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı uygulandığını duyurmuştu.

Söz konusu tedbirlerle mal varlıklarının üçüncü kişilere devredilmesi veya soruşturma kapsamındaki ekonomik değerlerin kaçırılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

1 MİLYON TL ALTINDAKİ YATIRIMCILAR İÇİN ÖNCELİK FORMÜLÜ

Fon mağdurlarına yapılacak ödemelerin nasıl sıralanacağı konusunda ekonomi yönetiminin üzerinde çalıştığı seçeneklerden biri de küçük yatırımcıların önceliklendirilmesi.

Tasfiye edilen fonlarda 1 milyon TL’ye kadar yatırımı bulunan kişilere ödemede öncelik verilmesi ve özellikle para piyasası fonlarındaki yatırımcıların daha hızlı şekilde sisteme dahil edilmesi değerlendiriliyor.

GÜRLEK: VATANDAŞIMIZIN HAKKI KORUNACAK

Adalet Bakanı Gürlek, soruşturmanın temel amacının yalnızca suç şüphesi bulunan işlemleri ortaya çıkarmak olmadığını, mağdur yatırımcıların haklarının korunmasının da öncelikli olduğunu belirtti.

Gürlek, sermaye piyasalarına duyulan güvenin korunacağını ve sorumluluğu bulunan kişilerin hukuk önünde hesap vermesinin sağlanacağını vurgulayarak, “Vatandaşımızın hakkı korunacak, piyasaları manipüle edenlere hukuk önünde hesap sorulacaktır” mesajını verdi.

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| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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