Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, fon soruşturmasına ilişkin soruları cevapladı. Gürlek, "Cezaevinden de başvurular var, iade sayısı artıyor. Kurumlar koordinasyon halinde" dedi.

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti Grup Toplantısı için TBMM'ye geçmeden önce bakanlık binası önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Fon soruşturmasına dair soruları da cevaplandıran Gürlek, son gelişmeleri paylaştı.

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"CEZAEVİNDEN DE BAŞVURULAR VAR"

Fon soruşturmalarına ilişkin “İsimler açıklanacak mı acaba, bu 75 kişi?” sorusu üzerine Gürlek, şunları kaydetti:

“Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde isimler var biliniyor, ayrıca artan sayı da var, iade hesabına iade ediliyor, cezaevlerinden de başvuru var, süreç şu an işliyor. Bütün kurumlar koordinasyon halinde.”

Adalet Bakanı Gürlek'ten 'fon' açıklaması: Cezaevinden de başvurular var, iadeler artıyor

KAVCIOĞLU'NA SORUŞTURMA İZNİ

Geçtiğimiz günlerde istifa eden BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu'yla ilgili de yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) eski Başkanı Şahap Kavcıoğlu için soruşturma izni talebinde bulundu.

7 KİŞİ DAHA TUTUKLANMIŞTI

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin "fon soruşturması" kapsamında 17 zanlı daha gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 8'i tutuklama, 9'u ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, 7 şüphelinin tutuklanmasına, 10 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Tutuklanan şüphelilerin ismi şöyle: "Ali Güngör, Harun Yıldırım, Mete Yüksel, Murat Türkel, Serhat Başkurt, Serdar Gürsoy ve Kerem Muçe."

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