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Adalet Bakanı Tunç'tan Mersin'deki olaylara ilişkin açıklama

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Adalet Bakanı Tunç&#039;tan Mersin&#039;deki olaylara ilişkin açıklama
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mersin'de terör örgütü PKK'nın elebaşı hakkında slogan atılması sonrası açıklama yaptı. Tunç, 9 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Mersin'de sahil kenarında bir grup terör yandaşı Terörist ele başı Abdullah Öcalan'ı öven sloganlar eşliğinde halay çekmişti. Yaklaşık 15 kişilik grubun sosyal medyada yayımladığı 'terör halayı' sonrası emniyet birimleri harekete geçti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, söz konusu videoda yer alan 9 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
Adalet Bakanı Tunç'tan Mersin'deki olaylara ilişkin açıklama - 1. Resim
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklaması şu şekilde:
 
“Mersin’de bir grup tarafından bölücü terör örgütü marşı eşliğinde halay çekilmesi ve bölücü terör örgütü elebaşı lehine slogan atılması olayıyla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam etmektedir.“
Düzenleyen:  - Gündem
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