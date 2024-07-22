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Mersin'de skandal görüntüler! Terörist başı Öcalan sloganlarıyla halay çektiler

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Mersin, Terör, Sosyal Medya, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin'de terör yandaşı bir grubun terörist başı 'Abdullah Öcalan' sloganları eşliğinde sahil kenarında halay çektikleri görüntülerin sosyal medyada paylaşılması büyük tepki çekerken, görüntülerdeki kişilerin yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Mersin'de sahil kenarında bir grup terör yandaşı tarafından çekilen halay görüntüleri büyük tepki çekti. Terörist başı Abdullah Öcalan'ı öven sloganlar eşliğinde halay çeken yaklaşık 15 kişilik grubun 'terör halayı', sosyal medyada yayınlandı.

MERSİN'DEKİ 'TERÖR HALAYI'NA SORUŞTURMA

Gece saatlerinde çekildiği anlaşılan skandal görüntülerin ardından harekete geçen Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Mersin'de skandal görüntüler! Terörist başı Öcalan sloganlarıyla halay çektiler - 1. Resim

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, görüntülerdeki kişilerin kimliklerinin tespiti için Mersin Emniyet Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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