Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan "Narin Güran" açıklaması: 1 kişi gözaltında, soruşturma titizlikle sürüyor
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'la ilgili açıklama yaptı. Soruşturma kapsamında şu an 1 kişinin gözaltında olduğunu belirten Bakan Tunç, "Olayın açıklığa kavuşturulması için her ayrıntı dikkatle incelenmekte olup, titizlikle sürdürülen soruşturmada ifade alma işlemleri de devam etmektedir. Temennimiz Narin evladımızın bir an önce sağ salim şekilde bulunmasıdır." dedi.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos saat 15.00 sıralarında kaybolan Narin Güran'dan 8 gündür haber yok. 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışmalarına devam ediliyor.
EKİPLER SEFERBER OLDU
İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerden itfaiye ekiplerince başlatılan arama çalışmaları çok yönlü sürüyor.
BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA
Tüm Türkiye Narin'in durumunu merak ederken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi. Soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü belirten Bakan Tunç, 1 kişinin gözaltında olduğunu duyurdu.
Bakan Tunç soruşturma hakkında şunları söyledi:
"Diyarbakır’ın merkeze bağlı Tavşantepe mahallesinde 8 yaşındaki Narin Güran evladımızın kaybolmasıyla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çok yönlü şekilde sürdürülmektedir.
Soruşturma kapsamında şu anda 1 kişi gözaltındadır.
Olayın açıklığa kavuşturulması için her ayrıntı dikkatle incelenmekte olup, titizlikle sürdürülen soruşturmada ifade alma işlemleri de devam etmektedir.
Temennimiz Narin evladımızın bir an önce sağ salim şekilde bulunmasıdır."
Kaynak: Türkiye Gazetesi