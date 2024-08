Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan "Narin Güran" açıklaması: 1 kişi gözaltında, soruşturma titizlikle sürüyor

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 28 Ağustos 2024 19:29 - Güncelleme: 28 Ağustos 2024 19:43 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'la ilgili açıklama yaptı. Soruşturma kapsamında şu an 1 kişinin gözaltında olduğunu belirten Bakan Tunç, "Olayın açıklığa kavuşturulması için her ayrıntı dikkatle incelenmekte olup, titizlikle sürdürülen soruşturmada ifade alma işlemleri de devam etmektedir. Temennimiz Narin evladımızın bir an önce sağ salim şekilde bulunmasıdır." dedi.