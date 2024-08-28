Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan "Narin Güran" açıklaması: 1 kişi gözaltında, soruşturma titizlikle sürüyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan "Narin Güran" açıklaması: 1 kişi gözaltında, soruşturma titizlikle sürüyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç&#039;tan &quot;Narin Güran&quot; açıklaması: 1 kişi gözaltında, soruşturma titizlikle sürüyor

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'la ilgili açıklama yaptı. Soruşturma kapsamında şu an 1 kişinin gözaltında olduğunu belirten Bakan Tunç, "Olayın açıklığa kavuşturulması için her ayrıntı dikkatle incelenmekte olup, titizlikle sürdürülen soruşturmada ifade alma işlemleri de devam etmektedir. Temennimiz Narin evladımızın bir an önce sağ salim şekilde bulunmasıdır." dedi.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos saat 15.00 sıralarında kaybolan Narin Güran'dan 8 gündür haber yok. 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışmalarına devam ediliyor.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerden itfaiye ekiplerince başlatılan arama çalışmaları çok yönlü sürüyor.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA 

Tüm Türkiye Narin'in durumunu merak ederken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi. Soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü belirten Bakan Tunç, 1 kişinin gözaltında olduğunu duyurdu. 

Bakan Tunç soruşturma hakkında şunları söyledi: 

"Diyarbakır’ın merkeze bağlı Tavşantepe mahallesinde 8 yaşındaki Narin Güran evladımızın kaybolmasıyla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çok yönlü şekilde sürdürülmektedir.

Soruşturma kapsamında şu anda 1 kişi gözaltındadır. 

Olayın açıklığa kavuşturulması için her ayrıntı dikkatle incelenmekte olup, titizlikle sürdürülen soruşturmada ifade alma işlemleri de devam etmektedir. 

Temennimiz Narin evladımızın bir an önce sağ salim şekilde bulunmasıdır."

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Sinan Engin'den yeni transfere olay sözler: Galatasaray kazık yemiştir
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
CHP cezayı kesti! Tanju Özcan hakkında karar verildi - GündemTanju Özcan hakkında karar verildi28 Şubat zihniyeti cezasız kalmadı! Başörtülü öğrenciye ayrımcılık hakkında soruşturma başlatıldı - Gündem28 Şubat zihniyeti cezasız kalmadıEkipler intihar girişimini son anda önledi! Hayata böyle tutundu - GündemEkipler intihar girişimini son anda önlediTürkiye'den İsrail'e sert kınama! Soykırım Batı Şeria'ya mı taşınıyor? - GündemSoykırım Batı Şeria'ya mı taşınıyor?Meteoroloji saat vererek uyardı! İstanbul dahil pek çok ilde sağanak bekleniyor - Gündemİstanbul dahil pek çok ilde sağanak bekleniyorGazze'de ateşkes için diplomasi trafiği! Bakan Fidan, Al Sani ile görüştü - GündemBakan Fidan'dan Gazze'de ateşkes için diplomasi trafiği!
Sonraki Haber Yükleniyor...