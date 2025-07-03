Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Diyarbakır'da 4 husumetli aile barıştırıldı

Diyarbakır'da 4 husumetli aile barıştırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Diyarbakır&#039;da 4 husumetli aile barıştırıldı
Diyarbakır, Bismil, Barış, Kavga, Kız Kaçırma, Dernek, Haber
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bazı aileler arasındaki husumet barışla sonuçlandı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Tekel Mahallesi'nde 20 Ağustos 2023'te kız kaçırma meselesi nedeniyle çıkan, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı kavganın ardından oluşan husumetin sona ermesi için Bismil Kanaat Önderleri Derneği üyeleri girişimde bulundu.

Diyarbakır'da 4 husumetli aile barıştırıldı - 1. Resim

Ailelerin barışmaya ikna edilmesi üzerine Köseli Mahallesi Halk Taziyeevi'nde tören yapıldı. Törende, 4 ailenin bazı fertleri, Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek barıştı.

Törene, Bismil Kanaat Önderleri Derneği Başkanı Hasan Vural, dernek üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Trump'ın "Büyük Güzel Yasa Tasarısı" Kongre'den geçti! Demokrat lider 9 saat boyunca direndiIcardi'nin yanına Meksika'dan yıldız! Cimbom'dan Güney Amerika çıkarması
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sağanak sele neden oldu, ilçeyi su bastı! - YaşamSağanak sele neden oldu, ilçeyi su bastı!Sahildeki manzarayı görenler telefonlarına sarıldı! 4 tanesi aynı kadrajda - YaşamSahildeki manzarayı görenler telefonlarına sarıldıValiliklerden peş peşe açıklama geldi: İki ilde denize girmek yasaklandı - Yaşamİki ilde denize girmek yasaklandıDüzce'de denizde hortum oluştu! - YaşamDüzce'de denizde hortum oluştu!İmamı tedavi etti, caminin maskotu oldu - Yaşamİmamı tedavi etti, caminin maskotu olduBu sefer bakanlık uyardı! Bu tarihlerde sıcaklıklara dikkat: 40 dereceyi bulacak - YaşamBu sefer bakanlık uyardı! 40 dereceyi bulacak
Sonraki Haber Yükleniyor...