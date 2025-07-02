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Kent huzura erdi: Yıllardır husumetli olan aileler barıştı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kent huzura erdi: Yıllardır husumetli olan aileler barıştı!
Ağrı, Barış, Husumet, AK Parti, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ağrı'da Yıldırım ve Taşdemir aileleri arasındaki uzun süredir devam eden husumet, AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız'ın girişimleriyle sona erdi. Şehirde memnuniyetle karşılanan barış programında taraflar helalleşerek barış yemini etti. AK Parti Ağrı İl Başkanı Yıldız, toplumun huzuru ve birlikteliğine vurgu yaparak barış sürecine katkı sunanlara teşekkür etti.

Ağrı’da Yıldırım ve Taşdemir aileleri arasında uzun süredir devam eden husumet, AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız’ın girişimleriyle sona erdi.

Şehirde büyük bir memnuniyetle karşılanan barış programı, çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti. Programda bir araya gelen taraflar, karşılıklı helalleşerek barış yemini etti.

"TARAFLAR SAĞDUYU GÖSTEREREK BARIŞA EL UZATTI"

Barış sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, toplumun huzur ve birlikteliğine dikkat çekerek, "Toplumumuzun huzuru, birlik ve beraberliği her şeyden önce gelir. Yıldırım ve Taşdemir aileleri arasında yaşanan olumsuzlukların sona ermesi adına gerçekleştirdiğimiz görüşmeler neticesinde, taraflar sağduyu göstererek barışa el uzattı. Bu barış ortamı, kardeşlik hukukunun ne denli güçlü olduğunu bir kez daha göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Barış programında aile büyüklerine ve sürece katkı sunan herkese teşekkür eden Yıldız, "Şehrimizde kırgınlıkların değil, birlik ve beraberliğin hâkim olması için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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