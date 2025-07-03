Önüne gelen her belgeye imza atmış! Daha önce medyaya yansımadı... Tunç Soyer hakkında çarpıcı iddia

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik de bir operasyon başlatıldı. İzmir'de gerçekleştirilen kooperatif operasyonunda bir dönem Büyükşehir Belediye Başkanı olan Tunç Soyer tutuklandı. TGRT Haber'de konuşan Barış Yarkadaş, Tunç Soyer hakkında iki dosyanın daha olduğunu söyledi.

CHP'li belediyelere yönelik operasyon dalgası sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne dikkat çeken bir operasyon yapıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, kooperatiflerde usulsüzlük iddiaları nedeniyle yürüttüğü soruşturma kapsamında belediyenin eski yönetimine yapılan operasyonda bir dönem Büyükşehir Belediye Başkanı olan Tunç Soyer başta olmak üzere çok sayıda isim gözaltına alındı.

Kooperatif operasyonu sonrası Tunç Soyer hakkında gazeteci Barış Yarkadaş dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İlgili Haber Başsavcılık açıkladı! Tunç Soyer ifadeye çağrılmış ama gitmemiş

TGRT Haber Taksim Meydanı programında konuşan Barış Yarkadaş, Tunç Soyer hakkında iki dosya daha olduğunu söyledi.

TUNÇ SOYER ÖNÜNE GELENE İMZA ATMIŞ

Yarkadaş şunları kaydetti:

"Tunç Soyer, iş ve işlemlerden sorumlu tutuluyor. Dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bu kooperatifle ilgili önüne gelen her şeye imza atmış. İzmir'de kooperatiften dolayı 469 şikayetçi var. Tunç Soyer gözaltına alınmadan önce de "Evet bir halk kooperatifi başlattık, ama İzmir depremi vs. projeyi tam anlamıyla istediğimiz gibi yapamadık. Benim de yeniden atanmamam, yeni gelen arkadaşımız (Cemil Tugay) da sahip çıkmadığı için mağduriyetler oluştu." demişti.

SOYER HAKKINDA MEDYAYA YANSIMAYAN 2 DOSYA DAHA VAR

Tunç Soyer hakkında medyaya yansımayan 2 farklı dosyanın daha olduğu söyleniyor. Şuan detay veremiyorum. Tunç Soyer ve Cemil Tugay dönemi hakkında nasıl bir yargı süreci işleneceğini bilmiyoruz."

TUNÇ SOYER EMNİYETE ÇAĞRILSA GELİRDİ

Yarkadaş, "İzmir'deki soruşturma örgütlü suç olarak tanımlanmıyor. Tunç Soyer gözaltı yerine emniyete çağrılsa gelir ifadesini verirdi. Kamuoyu araştırmalarına göre insanların %50'si yolsuzluğa inanırken %50'si inanmıyor." dedi.

ÖZEL VE KILIÇDAROĞLU İZMİR'E GİDİYOR

İzmir'de ifadelerin bu gece tamamlanması beklendiğini söyleyen Yarkadaş, "Tunç Soyer'in yarın sabah 06:00'da şüphelilerin adliyeye götürülmesi bekleniyor. Özgür Özel orada olacak. Bir aksilik olmazsa Kemal Kılıçdaroğlu da cumartesi günü İzmir'de olacak. Tunç Soyer'i görmek istiyor. Murat Çalık'ı da ziyaret etmek istiyor."