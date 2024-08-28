Narin Güran'la ilgili çok önemli açıklama! Diyarbakır Jandarması: Elimizde önemli deliller var

Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ı arama çalışmaları sürerken İl Jandarma Komutanı'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. "Sonuca çok yaklaştık." diyen Diyarbakır İl Jandarma Komutanı, "Elimizde önemli deliller var bulacağız." diye de ekledi. Öte yandan, soruşturma kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ediyor.

Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 15.00 sıralarında Narin Güran'dan haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine bölgede 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekiplerince başlatılan arama çalışması 8. gününde sürüyor.

FLAŞ NARİN GÜRAN AÇIKLAMASI: ELİMİZDE ÖNEMLİ DELİLLER VAR

Konuyla ilgili Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, dikkat çeken açıklamada bulundu:

"Dakika dakika her şeyi kayıt altına aldık. Sonuca çok yaklaştık." diyen Selçuk, "Elimizde önemli deliller var bulacağız" diye de ekledi.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Öte yandan, Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında, Narin Güran'ın bulunması için yaklaşık 130 kişinin ifadesine başvurulduğu öğrenilmişti.

Konuyla ilgili konuşan Baba Arif Güran da dün yaptığı açıklamada "Duyan, gören, şüphelenen kim varsa beni arayacaklarına devleti arasın çünkü devlet her yerdedir. Sosyal medyadaki açıklamalar kesinlikle yalandır, itibar etmeyin. Bir gelişme olursa İçişleri Bakanımız ve valimiz zaten açıklama yapacaktır. Allah'tan umudumuzu kesmiyoruz. Depremde 20 gün enkaz altında kalan insanlar kurtarıldı, inşallah benim kızım da kurtarılacak." ifadelerini kullanmıştı