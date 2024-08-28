Sinan Engin'den yeni transfere olay sözler: Galatasaray kazık yemiştir
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Spor yorumcusu Sinan Engin, Galatasaray'ın yeni transferlerinden Gabriel Sara ile ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın yeni transferi Gabriel Sara, eleştirilerin odağı oldu.
Young Boys'a elenerek Şampiyonlar Ligi'ne play-off aşamasında veda eden Sarı-kırmızılılar, taraftarına hayal kırıklığı yaşatmıştı.
Eski futbolcu Sinan Engin, mücadele sonrası Galatasaray'ın Brezilyalı yeni transferi Gabriel Sara hakkında gündem olacak sözler kullandı.
SİNAN ENGİN: GALATASARAY KAZIK YEMİŞTİR
Galatasaray'ın Norwich City'den transfer ettiği Sara'yı eleştiren Sinan Engin, 18 milyon euro karşılığında alınan oyuncunun Kerem Demirbay'dan iyi olmadığını öne sürdü.
Asist Analiz'e konuşan Engin, "Bana göre Sara'da Galatasaray kazık yemiştir. Kerem Demirbay, Gabriel Sara'dan daha iyi futbolcu." dedi.