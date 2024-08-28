Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray, bir darbe de borsada yedi! Hisseler çakıldı

İsviçre temsilcisi Young Boys'a elenerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray, borsada da büyük yara aldı. Mağlubiyetin ardından yeni güne düşüşle başlayan Galatasaray hisseleri yüzde 9,04 oranında geriledi. Öte yandan sarı-kırmızılı kulüp, Devler Ligi'ne katılamayınca 27,6 milyon euro geliri de kaçırmış oldu.

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda eşleştiği İsviçre temsilcisine 3-2 ve 1-0 yenilerek elendi. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun sonuçları borsada hisse fiyatlarına da yansıdı. Galatasaray hisseleri dünkü mağlubiyetin ardından güne güçlü düşüşle başladı.

GALATASARAY HİSSELERİ ÇAKILDI

Dün 8,41 liradan kapanış yapan Galatasaray Sportif AŞ'nin hisse fiyatı, saat 10.55 itibarıyla yüzde 9,04 azalışla 7,65 liraya düştü.

Analistler, söz konusu düşüşte sarı kırmızlı ekibin Şampiyonlar Ligi'nden elde edilecek geliri alamayacak olmasının etkili olduğunu belirterek, sportif başarının finansal açıdan önemli olduğunu kaydetti.

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GALATASARAY 27,6 MİLYON EUROYU KAÇIRDI

Şampiyonlar Ligi'ne katılım ücreti 18 milyon 620 bin euro, yayın geliri 9 milyon euro olarak belirlenmişti. Devler Ligi'nde oynanacak 8 maçta, galibiyet başına 2,1 milyon euro, beraberlik için 700 bin euro ödenecekti. Galatasaray, böylece en az 27,6 milyon euro geliri kasasına koyamamış oldu.

FENERBAHÇE HİSSELERİNDE FERDİ ETKİSİ

Öte yandan, Fenerbahçe dün Ferdi Erenay Kadıoğlu'nun 30 milyon euro bonservis bedeliyle İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'a transfer edildiğini duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki (KAP) açıklamaya göre, Fenerbahçe'nin ilaveten 5 milyon euroya kadar başarı bonusu ve sonraki satıştan yüzde 10 pay alacak.

Borsa İstanbul'da işlem gören Fenerbahçe hisseleri yeni günde yüzde 2,3 değer kazanarak, 140 liraya yükseldi.

BEŞİKTAŞ VE TRABZON HİSSELERİ

Diğer spor kulübü hisselerinden Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ de yüzde 3,15 yükselirken, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliğinin hisseleri yüzde 3,24 değer kaybetti.